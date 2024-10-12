В России установят очередной памятник Сталину

В России установят очередной памятник Иосифу Сталину, на этот раз в Вологде. Губернатор Вологодской области РФ Георгий Филимонов заявил, что это "запрос со стороны общественности".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Памятник будет установлен на территории дома-музея, в котором Сталин жил в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года.

По данным на 2023 год (более поздней информации нет), в России было установлено 110 памятников советскому диктатору Иосифу Сталину. Из них 95 установлены за время правления Путина, причем темпы установки этих памятников удвоились после оккупации Крыма в 2014 году. Лишь 9% монументов сохранились с советских времен. В 1990-е годы в РФ было установлено пять памятников Сталину.

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В годы правления Сталина жертвами массовых репрессий в СССР стали миллионы людей. После смерти диктатора многие репрессированные были реабилитированы, а связанные со Сталиным объекты, в том числе города, - переименованы. Снесли также памятники.

Год назад бюст Сталина установили на месте захоронения жертв массовых репрессий в Тверской области.