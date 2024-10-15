Захист Червінського подав скаргу до КС: Суди зловживають нормою КПК та автоматично продовжують строк тримання під вартою

Конституційний суд відкрив провадження за скаргою захисту полковника Романа Червінського щодо не відповідності нормам Конституції частини 5, статті 615 КПК України.

Про це у Facebook повідомив адвокат Андрій Йосипов, передає Цензор.НЕТ.

"У квітні цього року Кіровоградським судом саме на підставі цієї норми Червінського було утримано в умовах слідчого ізолятора без проведення судового засідання, захисників, без права висловити позицію щодо запобіжного заходу", - пояснив захисник.

У ч. 5, ст. 615 КПК України зазначається: "У разі неможливості проведення підготовчого судового засідання обраний слідчим суддею, керівником органу прокуратури під час досудового розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважається продовженим до вирішення відповідного питання у підготовчому судовому засіданні, але не більше ніж на два місяці".

Суди через недоставлення до суду обвинувачених, незабезпечення їх відеозвʼязком із судом, неявку в підготовче судове засідання прокурора, чи захисника розцінюють ці обставини, як повʼязані із неможливістю проведення засідання саме в умовах воєнного стану, пояснив він.

"Така судова практика із зловживання суддями норми ч. 5 ст. 615 КПК України має систематичний характер. Явно, що у Києві, чи Кропивницькому у 2024 році були відсутні обставини неможливості проведення засідань повзанні із веденням бойових дій. Неявка захисника має наслідком залучення адвоката із центру безоплатної допомоги, не доставлення обвинуваченого із СІЗО - відкладення засідання, але аж ніяк не автоматична пролонгація строку тримання під вартою", - наголосив Йосипов.

Адвокат зазначив, що скарга направлена не лише на захист прав Червінського, але й усіх, хто був змушений утримуватися, чи утримується "без обґрунтованих судових рішень в слідчих ізоляторах".

У випадку задоволення скарги кожен матиме право на відшкодування шкоди завданої актами і діями, що визнані неконституційними (ст. 152 Конституції України), підсумував він.

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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.

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