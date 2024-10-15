Защита Червинского подала жалобу в КС: Суды злоупотребляют нормой УПК и автоматически продлевают срок содержания под стражей

Конституционный суд открыл производство по жалобе защиты полковника Романа Червинского относительно не соответствия нормам Конституции части 5, статьи 615 УПК Украины.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Андрей Иосипов, передает Цензор.НЕТ.

"В апреле этого года Кировоградским судом именно на основании этой нормы Червинский был удержан в условиях следственного изолятора без проведения судебного заседания, защитников, без права высказать позицию относительно меры пресечения", - пояснил защитник.

В ч. 5, ст. 615 УПК Украины отмечается: "В случае невозможности проведения подготовительного судебного заседания избранная следственным судьей, руководителем органа прокуратуры во время досудебного расследования мера пресечения в виде содержания под стражей считается продленной до решения соответствующего вопроса в подготовительном судебном заседании, но не более чем на два месяца".

Суды из-за недоставки в суд обвиняемых, необеспечения их видеосвязью с судом, неявки в подготовительное судебное заседание прокурора или защитника расценивают эти обстоятельства, как связанные с невозможностью проведения заседания именно в условиях военного положения, пояснил он.

"Такая судебная практика по злоупотреблению судьями нормы ч. 5 ст. 615 УПК Украины имеет систематический характер. Явно, что в Киеве, или Кропивницком в 2024 году отсутствовали обстоятельства невозможности проведения заседаний в связи с ведением боевых действий. Неявка защитника влечет привлечение адвоката из центра бесплатной помощи, не доставка обвиняемого из СИЗО - отложение заседания, но отнюдь не автоматическая пролонгация срока содержания под стражей", - отметил Иосипов.

Адвокат отметил, что жалоба направлена не только на защиту прав Червинского, но и всех, кто был вынужден удерживаться, или содержится "без обоснованных судебных решений в следственных изоляторах".

В случае удовлетворения жалобы каждый будет иметь право на возмещение вреда причиненного актами и действиями, признанными неконституционными (ст. 152 Конституции Украины), подытожил он.

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Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

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Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.

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