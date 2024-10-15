Защита Червинского подала жалобу в КС: Суды злоупотребляют нормой УПК и автоматически продлевают срок содержания под стражей
Конституционный суд открыл производство по жалобе защиты полковника Романа Червинского относительно не соответствия нормам Конституции части 5, статьи 615 УПК Украины.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Андрей Иосипов, передает Цензор.НЕТ.
"В апреле этого года Кировоградским судом именно на основании этой нормы Червинский был удержан в условиях следственного изолятора без проведения судебного заседания, защитников, без права высказать позицию относительно меры пресечения", - пояснил защитник.
В ч. 5, ст. 615 УПК Украины отмечается: "В случае невозможности проведения подготовительного судебного заседания избранная следственным судьей, руководителем органа прокуратуры во время досудебного расследования мера пресечения в виде содержания под стражей считается продленной до решения соответствующего вопроса в подготовительном судебном заседании, но не более чем на два месяца".
Суды из-за недоставки в суд обвиняемых, необеспечения их видеосвязью с судом, неявки в подготовительное судебное заседание прокурора или защитника расценивают эти обстоятельства, как связанные с невозможностью проведения заседания именно в условиях военного положения, пояснил он.
"Такая судебная практика по злоупотреблению судьями нормы ч. 5 ст. 615 УПК Украины имеет систематический характер. Явно, что в Киеве, или Кропивницком в 2024 году отсутствовали обстоятельства невозможности проведения заседаний в связи с ведением боевых действий. Неявка защитника влечет привлечение адвоката из центра бесплатной помощи, не доставка обвиняемого из СИЗО - отложение заседания, но отнюдь не автоматическая пролонгация срока содержания под стражей", - отметил Иосипов.
Адвокат отметил, что жалоба направлена не только на защиту прав Червинского, но и всех, кто был вынужден удерживаться, или содержится "без обоснованных судебных решений в следственных изоляторах".
В случае удовлетворения жалобы каждый будет иметь право на возмещение вреда причиненного актами и действиями, признанными неконституционными (ст. 152 Конституции Украины), подытожил он.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.
17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.
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