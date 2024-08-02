Судья Алексеенко, которая определила залог как меру пресечения для Червинского, пожаловалась на вмешательство в ее работу, - адвокат Иосифов

Судья Ирина Алексеенко, которая в составе коллегии определила залог в качестве меры пресечения для Романа Червинского, подала жалобу в ВСП в связи с вмешательством в ее профессиональную деятельность.

Об этом сообщил адвокат Андрей Иосипов, передает Цензор.НЕТ.

"Давление на суд и есть ли еще дно, которое может пробить прокурор в деле Романа Червинского? Судьей Алексеенко И.С., которая в составе коллегии определила залог как альтернативную меру пресечения Червинскому, в Высший совет правосудия подана жалоба связанная с вмешательством в ее профессиональную деятельность", - рассказал защитник.

По словам Иосипова, пока неизвестно, с чем такое вмешательство связано.

"(Или это запугивание, преследование и т.д.), но что оно осуществляется прокурором с привлечением оперативных подразделений - факт. Учитывая, что оперативным сопровождением по делу Червинского занималось СБУ, таким оперативным подразделением и является сама СБУ. Это является очередным показателем, что у обвинения нет и не было законных аргументов убедить суд, поэтому оно вынуждено прибегать к прямому давлению на него", - добавил адвокат.

Также читайте: Залужный не владеет информацией о якобы разрешении Червинскому на угон российского самолета

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.

Также читайте: Ермак сказал ГУР уничтожить все материалы по делу "вагнеровцев", - Червинский