Судья Алексеенко, которая определила залог как меру пресечения для Червинского, пожаловалась на вмешательство в ее работу, - адвокат Иосифов
Судья Ирина Алексеенко, которая в составе коллегии определила залог в качестве меры пресечения для Романа Червинского, подала жалобу в ВСП в связи с вмешательством в ее профессиональную деятельность.
Об этом сообщил адвокат Андрей Иосипов, передает Цензор.НЕТ.
"Давление на суд и есть ли еще дно, которое может пробить прокурор в деле Романа Червинского? Судьей Алексеенко И.С., которая в составе коллегии определила залог как альтернативную меру пресечения Червинскому, в Высший совет правосудия подана жалоба связанная с вмешательством в ее профессиональную деятельность", - рассказал защитник.
По словам Иосипова, пока неизвестно, с чем такое вмешательство связано.
"(Или это запугивание, преследование и т.д.), но что оно осуществляется прокурором с привлечением оперативных подразделений - факт. Учитывая, что оперативным сопровождением по делу Червинского занималось СБУ, таким оперативным подразделением и является сама СБУ. Это является очередным показателем, что у обвинения нет и не было законных аргументов убедить суд, поэтому оно вынуждено прибегать к прямому давлению на него", - добавил адвокат.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.
17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.
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То так.
И среди продажных судей, выполняющих все забаганки Банковой блистает честный, неподкупный судья Алексеенко И.С испытующая давление за свою принципиальную позицию
Але... присяжні приймають участь лише в перших слуханнях, і, на підставі матеріалів справи та власної думки (вони до речі в переважній більшості не юристи) ухвалюють вердикт - винен чи не винен.
На цьому їх функція закінчується, а суд слухає справу по суті.
Якщо ви думаєте що 12-ть. чоловік виконують функції суду в повному обсязі то ви помиляєтесь.
Але на той тиск вони чомусь не скаржилися, а мовчки продовжували своє судилище.
До речі! Якщо Червінському дали заставу 9млн за нібито удар по аеродрому через його діяльність, то яка застава повинна бути в агрохімії з подляком, після селфі яких прилетіло на Яворівський полігон? 🤔
@ "В ухвалі слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 24 липня наголошується, що 21 липня в ході відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, яка може бути причетна до скоєння цього кримінального злочину, у лісовій місцевості за GPS-координатами 49.8705586, 23.9897726 було виявлено будинок, у якому могли знаходитися речі та предмети, які зберегли у собі сліди скоєння кримінального правопорушення.
Йдеться, зокрема, про одяг, в який була одягнена особа, яка може бути причетна до скоєння умисного вбивства, знаряддя скоєння кримінального злочину, інші заборонені в обороті речі (предмети), біологічні сліди, залишені вищезгаданою особою, а також речі, документи, що містять інформацію, яка як така й у сукупності з іншими речами і документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути доказами у ньому.
Так, було вирішено проникнути в приміщення будинку, де було проведено огляд місця події, під час якого було виявлено та вилучено, зокрема чотири пластикові пляшки ємністю 2 л, дві пластикові пляшки ємністю 1,5 л, чотири пластикові склянки, дві паперові склянки, посудина з фольги, пластиковий харчовий контейнер, три паперові одноразові тарілки, дві пластикові тарілки, керамічну тарілку, 17 одноразових виделок та 14 одноразових ложок.Також це матрац, дві подушки, покривало, попільничка з чотирма недопалками, пачка з-під цигарок «Марк», а також картонна коробка, в якій були свічка, фольга, дві пластикові склянки та фрагмент паперу.
Того ж дня вилучені об'єкти було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
«Враховуючи викладене та положення ч. 2 ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що зазначені вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального злочину», - йдеться у судовій ухвалі.
Крім того, зазначається, що орган досудового розслідування має сукупність підстав вважати, що ці речі та предмети є речовими доказами, оскільки, після проведення їх дослідження та детального вивчення, шляхом оглядів та проведення відповідних експертиз, можуть підтверджуватись або спростовуватися обставини, що встановлюються в ході цього чи інших кримінальних проваджень.
Слідчий суддя вирішив задовольнити клопотання слідства та накласти арешт на вказане майно.".
Це ж не палац на Лазуровому узбережжі...
От чого я у цій операції не можу зрозуміти - так це якого біса для приземлення ймовірного кацапського угнаного літака був обраний аєродром, на якому знаходяться наші літаки??
На одном судебном засидании поверил, что законный приговор может обеспечить только женшина- свидетель которая называла себя "белой ведьмой"...