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Судья Алексеенко, которая определила залог как меру пресечения для Червинского, пожаловалась на вмешательство в ее работу, - адвокат Иосифов

червінський

Судья Ирина Алексеенко, которая в составе коллегии определила залог в качестве меры пресечения для Романа Червинского, подала жалобу в ВСП в связи с вмешательством в ее профессиональную деятельность.

Об этом сообщил адвокат Андрей Иосипов, передает Цензор.НЕТ.

"Давление на суд и есть ли еще дно, которое может пробить прокурор в деле Романа Червинского? Судьей Алексеенко И.С., которая в составе коллегии определила залог как альтернативную меру пресечения Червинскому, в Высший совет правосудия подана жалоба связанная с вмешательством в ее профессиональную деятельность", - рассказал защитник.

По словам Иосипова, пока неизвестно, с чем такое вмешательство связано.

"(Или это запугивание, преследование и т.д.), но что оно осуществляется прокурором с привлечением оперативных подразделений - факт. Учитывая, что оперативным сопровождением по делу Червинского занималось СБУ, таким оперативным подразделением и является сама СБУ. Это является очередным показателем, что у обвинения нет и не было законных аргументов убедить суд, поэтому оно вынуждено прибегать к прямому давлению на него", - добавил адвокат.

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Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.

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Автор: 

судья (2643) Червинский (140)


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Топ комментарии
+12
нам потрібний суд присяжних, а не це бандитське страхіття
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02.08.2024 16:48
+10
Як же дєрьмаківська шобла боїться Розвідника!
До речі! Якщо Червінському дали заставу 9млн за нібито удар по аеродрому через його діяльність, то яка застава повинна бути в агрохімії з подляком, після селфі яких прилетіло на Яворівський полігон? 🤔
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02.08.2024 17:06
+9
Та це й не дивно.В нас завжди так все відбувалось.І відбувається.І далі,напевне,буде....
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02.08.2024 16:45
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Та це й не дивно.В нас завжди так все відбувалось.І відбувається.І далі,напевне,буде....
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02.08.2024 16:45 Ответить
Банківська "рулит" !!))
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02.08.2024 16:49 Ответить
+++
То так.
И среди продажных судей, выполняющих все забаганки Банковой блистает честный, неподкупный судья Алексеенко И.С испытующая давление за свою принципиальную позицию
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02.08.2024 18:46 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!))
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02.08.2024 16:48 Ответить
нам потрібний суд присяжних, а не це бандитське страхіття
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02.08.2024 16:48 Ответить
Краще Лінча !!))
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02.08.2024 16:51 Ответить
В Україні є певні статті обвинувачення де застосовується суд присяжних.
Але... присяжні приймають участь лише в перших слуханнях, і, на підставі матеріалів справи та власної думки (вони до речі в переважній більшості не юристи) ухвалюють вердикт - винен чи не винен.
На цьому їх функція закінчується, а суд слухає справу по суті.
Якщо ви думаєте що 12-ть. чоловік виконують функції суду в повному обсязі то ви помиляєтесь.
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02.08.2024 17:20 Ответить
Нам потрібно на 15 років уходить під юрисдикцію Лондонського суду та введення вишой міри соціального захисту на забарі 500 гр. і більше.
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02.08.2024 17:38 Ответить
СБ України працює проти...України! Ось вам Україна ЗЕлохторату! Вибрали? Їжте і не обляпайтесь! Хуже ж нєбудєт?! Саме цікаве те, що бидло, голосувавше за кривляку-скомороха і його шоблу, ще й досі звинувачує...Порошенко і тих, хто ще в 19-му криком кричали "що ви робите, придурки? вас ВСІХ використовують!" А зараз є вже новий "месія" - притульний з чмутами та стерненками!! І знову ніхто не хоче навіть почути питання: "А хто ЇХНІ кукловоди? Хто за ними стоїть? Хто справжній користоотримувач?"
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02.08.2024 16:51 Ответить
Зрозумійте. Допоки самостійно Притула ще не обісрався, йому серуть у штани отаки члени кацапської ботоферми. Аналогічна ситуація і з нациками, бо вони найнебезпечніші для кацапні.
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02.08.2024 17:56 Ответить
Можна подумати, на суддів не здійснювали тиск з самого початку справи.
Але на той тиск вони чомусь не скаржилися, а мовчки продовжували своє судилище.
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02.08.2024 16:58 Ответить
Як же дєрьмаківська шобла боїться Розвідника!
До речі! Якщо Червінському дали заставу 9млн за нібито удар по аеродрому через його діяльність, то яка застава повинна бути в агрохімії з подляком, після селфі яких прилетіло на Яворівський полігон? 🤔
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02.08.2024 17:06 Ответить
Новини розслідування вбивства Ірини Фаріон:

@ "В ухвалі слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 24 липня наголошується, що 21 липня в ході відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, яка може бути причетна до скоєння цього кримінального злочину, у лісовій місцевості за GPS-координатами 49.8705586, 23.9897726 було виявлено будинок, у якому могли знаходитися речі та предмети, які зберегли у собі сліди скоєння кримінального правопорушення.
Йдеться, зокрема, про одяг, в який була одягнена особа, яка може бути причетна до скоєння умисного вбивства, знаряддя скоєння кримінального злочину, інші заборонені в обороті речі (предмети), біологічні сліди, залишені вищезгаданою особою, а також речі, документи, що містять інформацію, яка як така й у сукупності з іншими речами і документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути доказами у ньому.
Так, було вирішено проникнути в приміщення будинку, де було проведено огляд місця події, під час якого було виявлено та вилучено, зокрема чотири пластикові пляшки ємністю 2 л, дві пластикові пляшки ємністю 1,5 л, чотири пластикові склянки, дві паперові склянки, посудина з фольги, пластиковий харчовий контейнер, три паперові одноразові тарілки, дві пластикові тарілки, керамічну тарілку, 17 одноразових виделок та 14 одноразових ложок.Також це матрац, дві подушки, покривало, попільничка з чотирма недопалками, пачка з-під цигарок «Марк», а також картонна коробка, в якій були свічка, фольга, дві пластикові склянки та фрагмент паперу.
Того ж дня вилучені об'єкти було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
«Враховуючи викладене та положення ч. 2 ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що зазначені вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального злочину», - йдеться у судовій ухвалі.
Крім того, зазначається, що орган досудового розслідування має сукупність підстав вважати, що ці речі та предмети є речовими доказами, оскільки, після проведення їх дослідження та детального вивчення, шляхом оглядів та проведення відповідних експертиз, можуть підтверджуватись або спростовуватися обставини, що встановлюються в ході цього чи інших кримінальних проваджень.
Слідчий суддя вирішив задовольнити клопотання слідства та накласти арешт на вказане майно.".
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02.08.2024 17:08 Ответить
Швиденько наклали арешт на "17 одноразових виделок та 14 одноразових ложок"...
Це ж не палац на Лазуровому узбережжі...
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02.08.2024 17:35 Ответить
Пустий будинок, то просто бомжатник.
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02.08.2024 19:55 Ответить
Прокурорський там причепа. Крутий голова СБУ давно повідомив, що Роман його особистий ворог. Тому, що звинуватив *старших* в зраді України. А репертуар давно відомий-прослуховування,показовий підводний човен біля будинку та таке інше. І, крім того, голова тамтешнього апеляційного суду свій в доску для Татарова (він його призначав минулоріч) теж вчиняв тиск. І не малий.
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02.08.2024 17:43 Ответить
Трясця, мовчати ! Ні слова про дЄрмака! Андрюша внє закона !
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02.08.2024 17:51 Ответить
"У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків"

От чого я у цій операції не можу зрозуміти - так це якого біса для приземлення ймовірного кацапського угнаного літака був обраний аєродром, на якому знаходяться наші літаки??
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02.08.2024 17:52 Ответить
Який був робочий ,а що мав сідати в *темну* на закинутому аеродромі,інша справа що ФСБ переграло наших *спецов*.
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02.08.2024 20:04 Ответить
схоже у цієї судді таки є яйця!
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02.08.2024 20:18 Ответить
угу...квадратні.. Суддя Ірина Олексієнко
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02.08.2024 21:02 Ответить
...у цієї....
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03.08.2024 13:08 Ответить
От судді нещасні вже й заробітна плата 200000грн., і все одно на них тиснуть. Я бачив як вона читала що Червінського знову судитимуть навіть після сплати застави, ледь стримуючи посмішку.
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04.08.2024 22:01 Ответить
У нас немає правосуддя,всі судді корумповані ,без винятку, цей демарш з подачею скарги немає ніякого відношення до незалежності суду, тільки суд присяжних можливо щось змінить, але не факт, тому що корупція перейшла на генетичний рівень, найти буде важко навіть самих присяжних.
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05.08.2024 07:51 Ответить
Много раз видел и слышал судей по своему роду деятельности в прошлой жизни. Бооольшие перцы...
На одном судебном засидании поверил, что законный приговор может обеспечить только женшина- свидетель которая называла себя "белой ведьмой"...
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05.08.2024 12:11 Ответить
 
 