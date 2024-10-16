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Новини
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НАТО планує стандартизувати боєприпаси для скорочення витрат і спрощення застосування

боєприпаси,снаряди

НАТО вдасться до нових зусиль із впровадження єдиних стандартів боєприпасів, щоб скоротити витрати та спростити їхнє застосування на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у Брюсселі 17 і 18 жовтня. Очікується, що вони доручать генеральному секретарю НАТО Марку Рютте розробити план модернізації процесу стандартизації, повідомило джерело Reuters.

Основою стандартизації є угода STANAG (Standardization Agreement), яка забезпечує сумісність боєприпасів та артилерійських систем між країнами-членами НАТО. Однак із 1960-х років, коли були схвалені стандарти на артилерійські боєприпаси, 14 країн-членів НАТО зберегли право відхилятися від них. Це призвело до фрагментації ринку та ускладнення логістичних ланцюжків.

Також читайте: Західні оборонні компанії збільшують виробництво боєприпасів, але недостатньо для підтримки України, - Financial Times

Наразі спостерігається розкид точності снарядів одного калібру від різних виробників на 40–60 метрів. Цю проблему можна вирішити за допомогою таблиць стрільби – документів, які допомагають налаштувати артилерійські системи під конкретні снаряди. Однак їх використання тривалий час ігнорувалося. Тепер НАТО має намір розв'язати цю проблему.

Автор: 

боєприпаси (2294) НАТО (6518)


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Украина построит в Литве (!) завод по производству взрывчатки нового поколения. Работы начнутся уже в 2025 году, - https://eimin.lrv.lt/lt/ziniasklaidai/naujienos/eimin-ukraina-statys-naujos-kartos-sprogmenu-gamykla-lietuvoje/ Минэкономики Литвы

Строительство завода взрывчатки гексогена (RDX), которая предназначена для производства разнообразных бомб, мин и других взрывчатых веществ, укрепило бы обороноспособность Украины, Литвы и Европы. Взрывчатка из этого материала широко используется в армиях стран НАТО.
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16.10.2024 22:25 Відповісти
И других взрывчатых веществ , бомбы и мины - это не взрывчатые вещества .
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16.10.2024 23:20 Відповісти
автоперевод с литовского....
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17.10.2024 10:37 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZVBm2DJI2Oj3x4jL5D_X-8hMBTL97CPOsjI_qd9SnGMr2JnSzXOhZGJsTcLx-QObzopin7WbNHG5B_DgB67G5gzQ-iXm-R3q6oru0oJa9mnWLFvm0SR8Apt4Dj6R-0NpgObOapKHOJeBvQ1XHBWZE5XVZ6HvuhoAsmicUU3gxg1GJ0YFZOBipWt8N599u6mmtINMXGMxyZuNfPlzs07MwxlwXl_aPR4mF-9sScKq68UnQ&__tn__=-UC%2CP-R Karl Volokh

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Я знаю, що міститься в трьох засекречених пунктах переможного плану Зеленського.

1. Байден має терміново вступити у війну на боці України й змусити московитів терміново капітулювати.

2. Полонений Путін мусить носити найвеличнішому вранці каву в ліжко.

3. НАТО має взяти зобовʼязання викуповувати всі квитки на концерти Кварталу на наступні 50 років
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16.10.2024 23:02 Відповісти
Трішки не так :
1. Зеслиз віддає кацапам все що ті забажають і видає це за перемогу бо кацапи тимчасово припиняють вогонь.
2. Зекодло у повному складі вирушає до Лондона у придбаний ними квартал , отримавши при цьому від Європи гарантії власної недоторканості та легалізації того що устигли в Україні награбувати .
3. Комедіант пише спогади як він світ порятував від кацапів і поставив на місце всю світову політичну еліту , бо він же не лох.
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16.10.2024 23:26 Відповісти
Удешевлять производство надо . 4 000 долларов один снаряд - зажрались . Это можно производить для фарсу , типа у кого круче , но не для войны .
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16.10.2024 23:25 Відповісти
 
 