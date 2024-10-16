НАТО планує стандартизувати боєприпаси для скорочення витрат і спрощення застосування
НАТО вдасться до нових зусиль із впровадження єдиних стандартів боєприпасів, щоб скоротити витрати та спростити їхнє застосування на полі бою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у Брюсселі 17 і 18 жовтня. Очікується, що вони доручать генеральному секретарю НАТО Марку Рютте розробити план модернізації процесу стандартизації, повідомило джерело Reuters.
Основою стандартизації є угода STANAG (Standardization Agreement), яка забезпечує сумісність боєприпасів та артилерійських систем між країнами-членами НАТО. Однак із 1960-х років, коли були схвалені стандарти на артилерійські боєприпаси, 14 країн-членів НАТО зберегли право відхилятися від них. Це призвело до фрагментації ринку та ускладнення логістичних ланцюжків.
Наразі спостерігається розкид точності снарядів одного калібру від різних виробників на 40–60 метрів. Цю проблему можна вирішити за допомогою таблиць стрільби – документів, які допомагають налаштувати артилерійські системи під конкретні снаряди. Однак їх використання тривалий час ігнорувалося. Тепер НАТО має намір розв'язати цю проблему.
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Строительство завода взрывчатки гексогена (RDX), которая предназначена для производства разнообразных бомб, мин и других взрывчатых веществ, укрепило бы обороноспособность Украины, Литвы и Европы. Взрывчатка из этого материала широко используется в армиях стран НАТО.
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Я знаю, що міститься в трьох засекречених пунктах переможного плану Зеленського.
1. Байден має терміново вступити у війну на боці України й змусити московитів терміново капітулювати.
2. Полонений Путін мусить носити найвеличнішому вранці каву в ліжко.
3. НАТО має взяти зобовʼязання викуповувати всі квитки на концерти Кварталу на наступні 50 років
1. Зеслиз віддає кацапам все що ті забажають і видає це за перемогу бо кацапи тимчасово припиняють вогонь.
2. Зекодло у повному складі вирушає до Лондона у придбаний ними квартал , отримавши при цьому від Європи гарантії власної недоторканості та легалізації того що устигли в Україні награбувати .
3. Комедіант пише спогади як він світ порятував від кацапів і поставив на місце всю світову політичну еліту , бо він же не лох.