НАТО планує стандартизувати боєприпаси для скорочення витрат і спрощення застосування

НАТО вдасться до нових зусиль із впровадження єдиних стандартів боєприпасів, щоб скоротити витрати та спростити їхнє застосування на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у Брюсселі 17 і 18 жовтня. Очікується, що вони доручать генеральному секретарю НАТО Марку Рютте розробити план модернізації процесу стандартизації, повідомило джерело Reuters.

Основою стандартизації є угода STANAG (Standardization Agreement), яка забезпечує сумісність боєприпасів та артилерійських систем між країнами-членами НАТО. Однак із 1960-х років, коли були схвалені стандарти на артилерійські боєприпаси, 14 країн-членів НАТО зберегли право відхилятися від них. Це призвело до фрагментації ринку та ускладнення логістичних ланцюжків.

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Наразі спостерігається розкид точності снарядів одного калібру від різних виробників на 40–60 метрів. Цю проблему можна вирішити за допомогою таблиць стрільби – документів, які допомагають налаштувати артилерійські системи під конкретні снаряди. Однак їх використання тривалий час ігнорувалося. Тепер НАТО має намір розв'язати цю проблему.