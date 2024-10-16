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Новости
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НАТО планирует стандартизировать боеприпасы для сокращения расходов и упрощения применения

боєприпаси,снаряди

НАТО прибегнет к новым усилиям по внедрению единых стандартов боеприпасов, чтобы сократить расходы и упростить их применение на поле боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе 17 и 18 октября. Ожидается, что они поручат генеральному секретарю НАТО Марку Рютте разработать план модернизации процесса стандартизации, сообщил источник Reuters.

Основой стандартизации является соглашение STANAG (Standardization Agreement), которое обеспечивает совместимость боеприпасов и артиллерийских систем между странами-членами НАТО. Однако с 1960-х годов, когда были одобрены стандарты на артиллерийские боеприпасы, 14 стран-членов НАТО сохранили право отклоняться от них. Это привело к фрагментации рынка и усложнению логистических цепочек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Западные оборонные компании увеличивают производство боеприпасов, но недостаточно для поддержки Украины, - Financial Times

Сейчас наблюдается разброс точности снарядов одного калибра от разных производителей на 40-60 метров. Эту проблему можно решить с помощью таблиц стрельбы - документов, которые помогают настроить артиллерийские системы под конкретные снаряды. Однако их использование долгое время игнорировалось. Теперь НАТО намерено решить эту проблему.

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Украина построит в Литве (!) завод по производству взрывчатки нового поколения. Работы начнутся уже в 2025 году, - https://eimin.lrv.lt/lt/ziniasklaidai/naujienos/eimin-ukraina-statys-naujos-kartos-sprogmenu-gamykla-lietuvoje/ Минэкономики Литвы

Строительство завода взрывчатки гексогена (RDX), которая предназначена для производства разнообразных бомб, мин и других взрывчатых веществ, укрепило бы обороноспособность Украины, Литвы и Европы. Взрывчатка из этого материала широко используется в армиях стран НАТО.
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16.10.2024 22:25 Ответить
И других взрывчатых веществ , бомбы и мины - это не взрывчатые вещества .
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16.10.2024 23:20 Ответить
автоперевод с литовского....
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17.10.2024 10:37 Ответить
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZVBm2DJI2Oj3x4jL5D_X-8hMBTL97CPOsjI_qd9SnGMr2JnSzXOhZGJsTcLx-QObzopin7WbNHG5B_DgB67G5gzQ-iXm-R3q6oru0oJa9mnWLFvm0SR8Apt4Dj6R-0NpgObOapKHOJeBvQ1XHBWZE5XVZ6HvuhoAsmicUU3gxg1GJ0YFZOBipWt8N599u6mmtINMXGMxyZuNfPlzs07MwxlwXl_aPR4mF-9sScKq68UnQ&__tn__=-UC%2CP-R Karl Volokh

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Я знаю, що міститься в трьох засекречених пунктах переможного плану Зеленського.

1. Байден має терміново вступити у війну на боці України й змусити московитів терміново капітулювати.

2. Полонений Путін мусить носити найвеличнішому вранці каву в ліжко.

3. НАТО має взяти зобовʼязання викуповувати всі квитки на концерти Кварталу на наступні 50 років
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16.10.2024 23:02 Ответить
Трішки не так :
1. Зеслиз віддає кацапам все що ті забажають і видає це за перемогу бо кацапи тимчасово припиняють вогонь.
2. Зекодло у повному складі вирушає до Лондона у придбаний ними квартал , отримавши при цьому від Європи гарантії власної недоторканості та легалізації того що устигли в Україні награбувати .
3. Комедіант пише спогади як він світ порятував від кацапів і поставив на місце всю світову політичну еліту , бо він же не лох.
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16.10.2024 23:26 Ответить
Удешевлять производство надо . 4 000 долларов один снаряд - зажрались . Это можно производить для фарсу , типа у кого круче , но не для войны .
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16.10.2024 23:25 Ответить
 
 