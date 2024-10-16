НАТО планирует стандартизировать боеприпасы для сокращения расходов и упрощения применения
НАТО прибегнет к новым усилиям по внедрению единых стандартов боеприпасов, чтобы сократить расходы и упростить их применение на поле боя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе 17 и 18 октября. Ожидается, что они поручат генеральному секретарю НАТО Марку Рютте разработать план модернизации процесса стандартизации, сообщил источник Reuters.
Основой стандартизации является соглашение STANAG (Standardization Agreement), которое обеспечивает совместимость боеприпасов и артиллерийских систем между странами-членами НАТО. Однако с 1960-х годов, когда были одобрены стандарты на артиллерийские боеприпасы, 14 стран-членов НАТО сохранили право отклоняться от них. Это привело к фрагментации рынка и усложнению логистических цепочек.
Сейчас наблюдается разброс точности снарядов одного калибра от разных производителей на 40-60 метров. Эту проблему можно решить с помощью таблиц стрельбы - документов, которые помогают настроить артиллерийские системы под конкретные снаряды. Однако их использование долгое время игнорировалось. Теперь НАТО намерено решить эту проблему.
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Строительство завода взрывчатки гексогена (RDX), которая предназначена для производства разнообразных бомб, мин и других взрывчатых веществ, укрепило бы обороноспособность Украины, Литвы и Европы. Взрывчатка из этого материала широко используется в армиях стран НАТО.
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Я знаю, що міститься в трьох засекречених пунктах переможного плану Зеленського.
1. Байден має терміново вступити у війну на боці України й змусити московитів терміново капітулювати.
2. Полонений Путін мусить носити найвеличнішому вранці каву в ліжко.
3. НАТО має взяти зобовʼязання викуповувати всі квитки на концерти Кварталу на наступні 50 років
1. Зеслиз віддає кацапам все що ті забажають і видає це за перемогу бо кацапи тимчасово припиняють вогонь.
2. Зекодло у повному складі вирушає до Лондона у придбаний ними квартал , отримавши при цьому від Європи гарантії власної недоторканості та легалізації того що устигли в Україні награбувати .
3. Комедіант пише спогади як він світ порятував від кацапів і поставив на місце всю світову політичну еліту , бо він же не лох.