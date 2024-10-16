НАТО планирует стандартизировать боеприпасы для сокращения расходов и упрощения применения

НАТО прибегнет к новым усилиям по внедрению единых стандартов боеприпасов, чтобы сократить расходы и упростить их применение на поле боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе 17 и 18 октября. Ожидается, что они поручат генеральному секретарю НАТО Марку Рютте разработать план модернизации процесса стандартизации, сообщил источник Reuters.

Основой стандартизации является соглашение STANAG (Standardization Agreement), которое обеспечивает совместимость боеприпасов и артиллерийских систем между странами-членами НАТО. Однако с 1960-х годов, когда были одобрены стандарты на артиллерийские боеприпасы, 14 стран-членов НАТО сохранили право отклоняться от них. Это привело к фрагментации рынка и усложнению логистических цепочек.

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Сейчас наблюдается разброс точности снарядов одного калибра от разных производителей на 40-60 метров. Эту проблему можно решить с помощью таблиц стрельбы - документов, которые помогают настроить артиллерийские системы под конкретные снаряды. Однако их использование долгое время игнорировалось. Теперь НАТО намерено решить эту проблему.