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Прихильники РПЦ захопили Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. ВIДЕО

У Черкасах прихильники РПЦ захопили штурмом Свято-Михайлівський кафедральний собор та влаштували там безлад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, напередодні Свято-Михайлівський кафедральний собор змінив підпорядкування, перейшовши до ПЦУ.

"Вони не згодні, що він перейшов до ПЦУ. Проломили ворота, у храмі влаштували місиво: кидаються лавками, відрами, розпиляють сльозогінний газ", - зазначається у коментарі до відеозапису із місця конфлікту. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Священник із РПЦ пропонує заборонити квадроберам користуватися туалетним папером: "Пусть вылизывают там, как кошечка". ВIДЕО

Автор: 

релігія (387) РПЦ (515) Черкаси (567) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+66
А що Поліції не існує? Чи вихідний у Поліції?
У Британії на повідомлення про спробу захоплення будівлі поліція прибуває за 2-5 хвилин.
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17.10.2024 09:57 Відповісти
+59
Рцській мір наступає
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17.10.2024 09:54 Відповісти
+47
Під сраку і в родную говєнь на мацкву.
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17.10.2024 09:58 Відповісти
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Там де кацапи і їх адепти, там завжди безлад.
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18.10.2024 02:33 Відповісти
ось, кому повістки треба виписувати

але тцкаки сцють... бо тут можна відхопити реально

то не на одного вдесятьох кидатись
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18.10.2024 15:20 Відповісти
а де мєнти??? 200 тис. в штаті звільнених від мобілізації, що вони взагалі зараз роблять???
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20.10.2024 00:33 Відповісти
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