Прихильники РПЦ захопили Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. ВIДЕО

У Черкасах прихильники РПЦ захопили штурмом Свято-Михайлівський кафедральний собор та влаштували там безлад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, напередодні Свято-Михайлівський кафедральний собор змінив підпорядкування, перейшовши до ПЦУ.

"Вони не згодні, що він перейшов до ПЦУ. Проломили ворота, у храмі влаштували місиво: кидаються лавками, відрами, розпиляють сльозогінний газ", - зазначається у коментарі до відеозапису із місця конфлікту.

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