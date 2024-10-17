Прихильники РПЦ захопили Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. ВIДЕО
У Черкасах прихильники РПЦ захопили штурмом Свято-Михайлівський кафедральний собор та влаштували там безлад.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, напередодні Свято-Михайлівський кафедральний собор змінив підпорядкування, перейшовши до ПЦУ.
"Вони не згодні, що він перейшов до ПЦУ. Проломили ворота, у храмі влаштували місиво: кидаються лавками, відрами, розпиляють сльозогінний газ", - зазначається у коментарі до відеозапису із місця конфлікту.
Топ коментарі
+66 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар17.10.2024 09:57 Відповісти Посилання
+59 Юрій #594870
показати весь коментар17.10.2024 09:54 Відповісти Посилання
+47 Ольга Пелле
показати весь коментар17.10.2024 09:58 Відповісти Посилання
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але тцкаки сцють... бо тут можна відхопити реально
то не на одного вдесятьох кидатись