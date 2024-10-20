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Удар росіян балістикою по Кривому Рогу: 13 постраждалих, одна людина в операційній

Вибух

Унаслідок ракетного удару військ РФ по Кривому Рогу постраждали 13 осіб. Наразі аварійно-рятувальна операція продовжується.

Про це в Телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Працюють усі комунальні, оперативні та медичні служби. До уваги мешканців постраждалих будинків – штаб допомоги людям розгортається у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11, туди вже везуть будматеріали - плівку, ОСБ та інше. Найближчий Пункт незламності - ЗОШ №109 за адресою вул. Ярослава Мудрого 83", - повідомив Вілкул.

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Згодом він додав, що станом на 01:39 20 жовтня відомо про 13 постраждалих.

"Одна людина в операційній. Аварійно-рятувальна операція триває", - зазначив Вілкул.

Олександр Вілкул розповів про наслідки удару росіян балістикою по Кривому Рогу

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1362) обстріл (29141)


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А адреси обовʼязково вказувати у відкритому доступі? Це щоб ублюдки знов вдарили по скупченню людей? Вілкул-та ще мразота! Чекає все ще на рашку!..
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20.10.2024 05:28 Відповісти
В інтернеті немає адреси виконкому? Чи пункту незламності?
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20.10.2024 05:42 Відповісти
Адреса є , але в інтернеті не -це просто адреса! А тут ця гнида прямо заявляє, що там збираються люди і працюють усі оперативні служби. А також завозяться необхідні речі, медикаменти і матеріали! Різницю бачите
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20.10.2024 09:17 Відповісти
Так, є. Але, все одно, Вілкул-та ще мразота!
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20.10.2024 07:53 Відповісти
 
 