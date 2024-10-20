Удар росіян балістикою по Кривому Рогу: 13 постраждалих, одна людина в операційній

Унаслідок ракетного удару військ РФ по Кривому Рогу постраждали 13 осіб. Наразі аварійно-рятувальна операція продовжується.

Про це в Телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Працюють усі комунальні, оперативні та медичні служби. До уваги мешканців постраждалих будинків – штаб допомоги людям розгортається у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11, туди вже везуть будматеріали - плівку, ОСБ та інше. Найближчий Пункт незламності - ЗОШ №109 за адресою вул. Ярослава Мудрого 83", - повідомив Вілкул.

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Згодом він додав, що станом на 01:39 20 жовтня відомо про 13 постраждалих.

"Одна людина в операційній. Аварійно-рятувальна операція триває", - зазначив Вілкул.