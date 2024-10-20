Бійці 5-ї ОШБр скидами боєприпасів знищують ворожу піхоту на Покровському напрямку. ВIДЕО
Воїни 5 окремої штурмової Київської бригади скидами боєприпасів знищують піхоту противника на Покровському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відео, яке опублікували бійці 5 ОШБр.
"Знищення піхоти противника на Покровському напрямку. Працюють бомбери 2 ШБ (група Ворона)", - підписали кадри військовослужбовці.
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Luk Viktor
показати весь коментар20.10.2024 22:22 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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