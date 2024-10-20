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Бійці 5-ї ОШБр скидами боєприпасів знищують ворожу піхоту на Покровському напрямку. ВIДЕО

Воїни 5 окремої штурмової Київської бригади скидами боєприпасів знищують піхоту противника на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відео, яке опублікували бійці 5 ОШБр.

"Знищення піхоти противника на Покровському напрямку. Працюють бомбери 2 ШБ (група Ворона)", - підписали кадри військовослужбовці.

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Автор: 

знищення (7558) ЗСУ (7666) Покровськ (671)


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20.10.2024 22:22 Відповісти
 
 