Соратники Кадирова грабують завод у Маріуполі під патронатом Кремля, - WSJ

Соратники Кадирова демонтують і розпродають сучасне металургійне обладнання з Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на слова менеджерів заводу та документацію.

"Глава Чечні Рамзан Кадиров і його соратники демонтують і розпродають сучасне металургійне обладнання з Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, відправляють металобрухт у Росію для використання його автовиробниками, які потрапили під санкції Заходу, і передають інертні гази космічній програмі РФ", - йдеться в матеріалі.

Невдовзі після захоплення Маріуполя росіянами із заводу почала експортувати сталь новостворена компанія ТОВ "ММК імені Ілліча". Її зареєстрували в серпні 2022 року двоє чоловіків, один з яких значиться як Валід Корчагін.

Розслідувачі WSJ (а також BBC) називають його ймовірним сином Вахіта Геремєєва - відомого у Чечні чиновника та рідного брата сенатора Ради Федерації Сулеймана Геремєєва. Геремєєви - родичі депутата Держдуми від Чечні Адама Делімханова, який, своєю чергою, вважається найближчим соратником Кадирова.

Корчагін також веде бізнес у родовому селі соратників Кадирова.

Рівноправним партнером Корчагіна в цій компанії називають Юрія Мурая - жителя Макіївки, з яким, за даними розслідувачів пов’язані кілька юросіб, зареєстрованих в "ДНР".

WSJ зазначає: корпоративне захоплення заводу Ілліча тим самим кланом, який захопив його військовим шляхом, відображає давню практику ПВК "Вагнера" в Африці, який надавав найманців в обмін на контроль над цінними природними ресурсами. Журналісти навіть отримали фото входу до заводу, де висить портрет Кадирова.

У березні окупанти заявили, що за 6 місяців вивезли із заводу 130 000 тонн побічних продуктів заліза. Їхні потенційна вартість — 16 ​​мільйонів доларів. "Метінвест" - український власник заводу - заявив також, що окупанти демонтували виробничу лінію вартістю 220 мільйонів доларів і відправили її до Росії.

Геремєєв заявив, що наразі цехи комбінату можуть переробляти лише залишки металолому та побічних продуктів, але він працює над відновленням роботи металургійних заводів до 2026 року та "хоче захистити Ілліча від мародерства".

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