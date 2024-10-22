Соратники Кадырова грабят завод в Мариуполе под патронатом Кремля, - WSJ

Соратники Кадырова демонтируют и распродают современное металлургическое оборудование с Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова менеджеров завода и документацию.

"Глава Чечни Рамзан Кадыров и его соратники демонтируют и распродают современное металлургическое оборудование с Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, отправляют металлолом в Россию для использования его автопроизводителями, попавшими под санкции Запада, и передают инертные газы космической программе РФ", - говорится в материале.

Вскоре после захвата Мариуполя россиянами с завода начала экспортировать сталь новосозданная компания ООО "ММК имени Ильича". Ее зарегистрировали в августе 2022 года двое мужчин, один из которых значится как Валид Корчагин.

Расследователи WSJ (а также BBC) называют его вероятным сыном Вахита Геремеева - известного в Чечне чиновника и родного брата сенатора Совета Федерации Сулеймана Геремеева. Геремеевы - родственники депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который, в свою очередь, считается ближайшим соратником Кадырова.

Корчагин также ведет бизнес в родовом селе соратников Кадырова.

Равноправным партнером Корчагина в этой компании называют Юрия Мурая - жителя Макеевки, с которым, по данным расследователей связаны несколько юрлиц, зарегистрированных в "ДНР".

WSJ отмечает: корпоративный захват завода Ильича тем же кланом, который захватил его военным путем, отражает давнюю практику ЧВК "Вагнера" в Африке, который предоставлял наемников в обмен на контроль над ценными природными ресурсами. Журналисты даже получили фото входа на завод, где висит портрет Кадырова.

В марте оккупанты заявили, что за 6 месяцев вывезли с завода 130 000 тонн побочных продуктов железа. Их потенциальная стоимость - 16 миллионов долларов. "Метинвест" - украинский владелец завода - заявил также, что оккупанты демонтировали производственную линию стоимостью 220 миллионов долларов и отправили ее в Россию.

Геремеев заявил, что сейчас цеха комбината могут перерабатывать только остатки металлолома и побочных продуктов, но он работает над возобновлением работы металлургических заводов до 2026 года и "хочет защитить Ильича от мародерства".

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