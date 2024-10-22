Сирський зустрівся з Остіном: обговорили обстановку на фронті та допомогу союзників

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зустріч з Остіном він назвав конструктивною та плідною.

"Поінформував главу Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найбільш важких напрямках дій українських військ. Під час розмови зазначив про важливість системної та безперебійної підтримки Сил оборони України озброєнням та військовою технікою з боку союзників, насамперед США. У цьому контексті вкотре наголосив на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів", - зазначив він.

Також під час зустрічі вони детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів, посилення спроможностей протиповітряної оборони та низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З лютого 2022 року США надали військової допомоги Україні на понад $58 млрд, - Остін

Візит Остіна до Києва 21 жовтня 2024 року

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва.

У Києві Остін зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Остін також оголосив новий пакет допомоги Україні на суму $400 млн.