Сырский встретился с Остином: обсудили обстановку на фронте и помощь союзников
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, встречу с Остином он назвал конструктивной и плодотворной.
"Проинформировал главу Пентагона о стратегической ситуации на фронте и особенностях развития оперативной обстановки на наиболее тяжелых направлениях действий украинских войск. Во время разговора отметил важность системной и бесперебойной поддержки Сил обороны Украины вооружением и военной техникой со стороны союзников, прежде всего США. В этом контексте в очередной раз подчеркнул необходимость достижения если не преимущества, то хотя бы паритета с врагом по номенклатуре основных образцов военной техники и боеприпасов", - отметил он.
Также во время встречи они подробно обсудили вопросы использования полного потенциала отдельных средств поражения украинских подразделений, усиления возможностей противовоздушной обороны и ряд других вопросов, которые в перспективе будут иметь эффект на театре военных действий.
Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года
Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.
В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Остин также объявил новый пакет помощи Украине на сумму $400 млн.
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