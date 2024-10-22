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Сырский встретился с Остином: обсудили обстановку на фронте и помощь союзников

Міністр оборони США Ллойд Остін

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, встречу с Остином он назвал конструктивной и плодотворной.

"Проинформировал главу Пентагона о стратегической ситуации на фронте и особенностях развития оперативной обстановки на наиболее тяжелых направлениях действий украинских войск. Во время разговора отметил важность системной и бесперебойной поддержки Сил обороны Украины вооружением и военной техникой со стороны союзников, прежде всего США. В этом контексте в очередной раз подчеркнул необходимость достижения если не преимущества, то хотя бы паритета с врагом по номенклатуре основных образцов военной техники и боеприпасов", - отметил он.

Также во время встречи они подробно обсудили вопросы использования полного потенциала отдельных средств поражения украинских подразделений, усиления возможностей противовоздушной обороны и ряд других вопросов, которые в перспективе будут иметь эффект на театре военных действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С февраля 2022 года США предоставили военной помощи Украине более чем на $58 млрд, - Остин

Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Остин также объявил новый пакет помощи Украине на сумму $400 млн.

Автор: 

Александр Сырский (621) Остин Ллойд (420)


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і цей обговорив?
зе!шобло обговорювачів, на чолі з верховним зе!обговорювачем.
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22.10.2024 13:49 Ответить
не дуже втішні справи для України ,від спілкування цих двох "любителів" України....
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22.10.2024 14:03 Ответить
Після цього візиту буде довго боліти срака не тільки у буратінки, а й у Сирського.
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22.10.2024 16:48 Ответить
 
 