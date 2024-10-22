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Енергетики відновили лінію живлення Запорізької АЕС після російського обстрілу, - Міненерго

Роботу пошкодженої лінії живлення Запорізької АЕС відновили

Енергетикам вдалося відновити роботу пошкодженої внаслідок російського обстрілу лінії живлення Запорізької АЕС.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергетики оперативно відновили роботу високовольтної повітряної лінії 330 кВ, яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, яка була пошкоджена через ворожі обстріли", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що наразі окупована ЗАЕС знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення.

Однак через окупацію Запорізької АЕС ворогом ситуація на станції залишається загрозливою.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 жовтня, через систематичні ворожі обстріли вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Читайте також: Запорізька АЕС знову на межі блекауту, - Міненерго

Автор: 

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А кацапи думають що буде коли ми перестанемо ремонтувати лінію?
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22.10.2024 17:57 Відповісти
Вони цього і добиваються. Щоб переключити до підконтрольних рашці мереж типу що Україна не може забезпечити живлення. А Гроссі радо це все узаконить. Магате на стороні рашки
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22.10.2024 18:35 Відповісти
Не знаю шо там кацапня хоче, але якби так як ви кажете, то вони б просто відключали це на підстанції біля АЕС та підключили б до своєї. Є тут нюанси про які нам не говорять, а от чому не говорять це питання...
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22.10.2024 19:05 Відповісти
нюанс думаю в тому, що це було б вимушено, бо типу "Україна не забезпечує живлення і тра-та-та, безпека, магате, росія далжна обєспєчіть...", тому бразільцю з магате (чи хто він там) вистачить пояснень. Але ж Україна не відключає ЗАЕС. І не відключить, як би там рсня не старалась знеструмити.
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22.10.2024 21:29 Відповісти
 
 