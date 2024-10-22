Енергетики відновили лінію живлення Запорізької АЕС після російського обстрілу, - Міненерго

Енергетикам вдалося відновити роботу пошкодженої внаслідок російського обстрілу лінії живлення Запорізької АЕС.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергетики оперативно відновили роботу високовольтної повітряної лінії 330 кВ, яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, яка була пошкоджена через ворожі обстріли", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що наразі окупована ЗАЕС знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення.

Однак через окупацію Запорізької АЕС ворогом ситуація на станції залишається загрозливою.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 жовтня, через систематичні ворожі обстріли вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

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