Энергетики возобновили линию питания Запорожской АЭС после российских обстрелов, - Минэнерго
Энергетикам удалось восстановить работу поврежденной в результате российского обстрела линии питания Запорожской АЭС.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики, информирует Цензор.НЕТ.
"Энергетики оперативно восстановили работу высоковольтной воздушной линии 330 кВ, которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что сейчас оккупированная ЗАЭС снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания.
Однако из-за оккупации Запорожской АЭС врагом ситуация на станции остается угрожающей.
Напомним, что в понедельник, 21 октября, из-за систематических вражеских обстрелов в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.
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