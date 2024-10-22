Энергетики возобновили линию питания Запорожской АЭС после российских обстрелов, - Минэнерго

Энергетикам удалось восстановить работу поврежденной в результате российского обстрела линии питания Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

"Энергетики оперативно восстановили работу высоковольтной воздушной линии 330 кВ, которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас оккупированная ЗАЭС снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания.

Однако из-за оккупации Запорожской АЭС врагом ситуация на станции остается угрожающей.

Напомним, что в понедельник, 21 октября, из-за систематических вражеских обстрелов в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

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