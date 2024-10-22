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Энергетики возобновили линию питания Запорожской АЭС после российских обстрелов, - Минэнерго

Роботу пошкодженої лінії живлення Запорізької АЕС відновили

Энергетикам удалось восстановить работу поврежденной в результате российского обстрела линии питания Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

"Энергетики оперативно восстановили работу высоковольтной воздушной линии 330 кВ, которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас оккупированная ЗАЭС снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания.

Однако из-за оккупации Запорожской АЭС врагом ситуация на станции остается угрожающей.

Напомним, что в понедельник, 21 октября, из-за систематических вражеских обстрелов в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

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Автор: 

энергетика (2568) Минэкоэнерго (35) Запорожская АЭС (722)


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А кацапи думають що буде коли ми перестанемо ремонтувати лінію?
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22.10.2024 17:57 Ответить
Вони цього і добиваються. Щоб переключити до підконтрольних рашці мереж типу що Україна не може забезпечити живлення. А Гроссі радо це все узаконить. Магате на стороні рашки
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22.10.2024 18:35 Ответить
Не знаю шо там кацапня хоче, але якби так як ви кажете, то вони б просто відключали це на підстанції біля АЕС та підключили б до своєї. Є тут нюанси про які нам не говорять, а от чому не говорять це питання...
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22.10.2024 19:05 Ответить
нюанс думаю в тому, що це було б вимушено, бо типу "Україна не забезпечує живлення і тра-та-та, безпека, магате, росія далжна обєспєчіть...", тому бразільцю з магате (чи хто він там) вистачить пояснень. Але ж Україна не відключає ЗАЕС. І не відключить, як би там рсня не старалась знеструмити.
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22.10.2024 21:29 Ответить
 
 