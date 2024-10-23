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Новини Війна
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Бійці 3 ОШБр знищили ББМ, гармату, антену, а також укриття і позиції окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади на рубежах Харківщини знищили російські ББМ, гармату, антену, а також укриття і позиції окупантів.

Крім того бійці атакували ворожу автівку з піхотою й мотоцикл, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські воїни зафільмували ліквідацію окупанта, який стояв нерухомо серед поля. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7578) 3 Окрема штурмова бригада (458) ББМ (27)


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Дякуємо козакам із 3 ОШБр за знищення клятої сарани та захист нашої Вітчизни! Слава ЗСУ!
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23.10.2024 18:26 Відповісти
Героям України слава 🙏🏼🙏🏼🙏🏼👍🏼👍🏼👍🏼
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23.10.2024 20:05 Відповісти
 
 