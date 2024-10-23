Бійці 3 ОШБр знищили ББМ, гармату, антену, а також укриття і позиції окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Воїни 3-ої окремої штурмової бригади на рубежах Харківщини знищили російські ББМ, гармату, антену, а також укриття і позиції окупантів.
Крім того бійці атакували ворожу автівку з піхотою й мотоцикл, повідомляє Цензор.НЕТ.
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GICKO_ BANAN
показати весь коментар23.10.2024 18:26 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Amber
показати весь коментар23.10.2024 20:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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