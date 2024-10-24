Щонайменше чотирьох окупантів ліквідував український воїн у ближньому бою. ВIДЕО безпілотника
Український воїн у ближньому бою ліквідував щонайменше чотирьох окупантів на покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами протистояння під час зачистки будівлі від загарбників опублікований у соцмережах.
"Просто неймовірна мужність і відвага воїна 425-го окремого штурмового батальйону, що заслуговує на найвищі нагороди! На Покровському напрямку фронту український боєць за підтримки дронів із повітря зачищає від супротивника будівлі біля Новогродівської шахти. Один за одним за допомогою стрілецької зброї та гранат наш герой ліквідує російських солдатів. Там, де тримає оборону "СКАЛА"", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+48 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.10.2024 11:25 Відповісти Посилання
+34 Luk Viktor
показати весь коментар24.10.2024 11:25 Відповісти Посилання
+25 Прощай немытая раССея
показати весь коментар24.10.2024 11:43 Відповісти Посилання
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не чеченціне кадирівці - тому не гарантовано....
Я думав, позиція - це коли ти захищений, а ворог - ні, коли пристріляні всі підходи до позиції і тд.
я розумію що татаров так само мочив чеченців в Києві.....