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Новини Війна
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Щонайменше чотирьох окупантів ліквідував український воїн у ближньому бою. ВIДЕО безпілотника

Український воїн у ближньому бою ліквідував щонайменше чотирьох окупантів на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами протистояння під час зачистки будівлі від загарбників опублікований у соцмережах. 

"Просто неймовірна мужність і відвага воїна 425-го окремого штурмового батальйону, що заслуговує на найвищі нагороди! На Покровському напрямку фронту український боєць за підтримки дронів із повітря зачищає від супротивника будівлі біля Новогродівської шахти. Один за одним за допомогою стрілецької зброї та гранат наш герой ліквідує російських солдатів. Там, де тримає оборону "СКАЛА"", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17866) знищення (7593) Донецька область (8825) бій (182)


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Топ коментарі
+48
Черговому українському супергерою-респектище...
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24.10.2024 11:25 Відповісти
+34
я аж дихання зачаїв....
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24.10.2024 11:25 Відповісти
+25
А цей справжнівй Герой отримає за вбитих паРашкінців таку саму нагороду, як Татаров або Кошовий?...
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24.10.2024 11:43 Відповісти
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я аж дихання зачаїв....
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24.10.2024 11:25 Відповісти
Черговому українському супергерою-респектище...
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24.10.2024 11:25 Відповісти
Контрстрайк. Enemy down
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24.10.2024 11:35 Відповісти
наші воїни на цій війні стали профі екстра класу. Дай Бог вам удачі
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24.10.2024 11:36 Відповісти
Звічайно слава герою,але такіх віпадків не мае бути взагалі бо русня повінна вмираті на відстані...
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24.10.2024 11:37 Відповісти
тут я згоден, героїзм - це прямий результат пройобу командування
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24.10.2024 11:40 Відповісти
Man with steel balls
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24.10.2024 11:40 Відповісти
вот он ЖИВОЙ ПРИМЕР НАШЕГО ГЕРОЯ !!!!((( не обосрался , не думал о себе и своих РОДНЫХ !!! у него одна задача : ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ Украину до последнего патрона , до последней капли крови !!!! Господи , как им трудно там (((((
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24.10.2024 11:41 Відповісти
А цей справжнівй Герой отримає за вбитих паРашкінців таку саму нагороду, як Татаров або Кошовий?...
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24.10.2024 11:43 Відповісти
Зе особисто буде нагороджувати , але це ж не чеченці не кадирівці - тому не гарантовано....
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24.10.2024 11:47 Відповісти
Не хочу бачити більше таких відео,кацап має здихати задовго до того як він зіткнется з воїном ЗСУ,ще на підступах.В таких боях нам не виграти,свинособак більше,ще й ****** корейці а героїв у нас таких мало,кожен вагу золота на вагу цілої України..Тільки дрони тільки арта і перемелювати з дялеку цю всю наволоч
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24.10.2024 11:46 Відповісти
З першої секунди не троє кацапів, а четверо, один сидить ближче всіх під зеленими воротами і гине першим. На 24 -27 сек., хтось забігає в обороняєму будівлю з дальньої сторони.
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24.10.2024 11:47 Відповісти
Hitman
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24.10.2024 11:56 Відповісти
"позицію втримано"...то це така позиція, з якої потрібно кидатися уперед один проти відділення, щоб її втримати?
Я думав, позиція - це коли ти захищений, а ворог - ні, коли пристріляні всі підходи до позиції і тд.
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24.10.2024 11:59 Відповісти
один мотивований воїн краще ніж ... ... і, зрештою, він краще буде підготовлений до зустрічі з ворогом, саме через мотивацію
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24.10.2024 12:04 Відповісти
Ось це і є справжній українець, а не за паспортом чи місцем проживання ...
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24.10.2024 19:21 Відповісти
Навіть в контрстрайк так не вийде! Крутий чувак!
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24.10.2024 12:17 Відповісти
Не здивуюсь якщо наші воїни валять років з заплющеними очима
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24.10.2024 12:28 Відповісти
Молодець
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24.10.2024 12:53 Відповісти
Смерть свинособакам!
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24.10.2024 13:02 Відповісти
слава воїну, його хоробрості й мужності
я розумію що татаров так само мочив чеченців в Києві.....
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24.10.2024 13:13 Відповісти
Почему он один?
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24.10.2024 13:54 Відповісти
Даруй йому боже здоров'я! Виживи братику!
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24.10.2024 17:55 Відповісти
війдчуй різницю між вмотивованими і бусифікованими
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24.10.2024 18:15 Відповісти
Є народ і є населення - дві великі різниці ...
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24.10.2024 19:27 Відповісти
тепер зробіть про нього репортаж, покажіть обличчя і хай розповість звідки і де вся його родина
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24.10.2024 18:37 Відповісти
Єдина армія в світі, яка здатна перемогти "балалаечників". Слава ЗСУ! Вічна пам'ять загиблим за волю українців!
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25.10.2024 09:43 Відповісти
 
 