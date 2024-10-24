Відбиття штурму окупантів на гольф-карах на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці 2-го Механізованого батальйону Окремої президентської бригади відбили штурм окупантів на гольф-карах на Покровському напрямку.
Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Штурмова група окупантів на гольфкарах на швидкості зупиняється біля наших посадок. По гольфкару прилітає міномет, російська піхота спішується і біжить вперед, в них точнісінько прилітає касетка 59-ї ОМПБр. Залишки піхоти забігають в посадку, де, зрештою, загинуть. Гольфкари доб'ють СПГ та мінометом.
Топ коментарі
+7 Trevo Trow
показати весь коментар24.10.2024 23:16 Відповісти Посилання
+5 Olena Lynch
показати весь коментар25.10.2024 05:44 Відповісти Посилання
+4 три - пятнадцать
показати весь коментар24.10.2024 23:26 Відповісти Посилання
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але тут прийшов кассетнік і все поправив...