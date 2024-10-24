Відбиття штурму окупантів на гольф-карах на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 2-го Механізованого батальйону Окремої президентської бригади відбили штурм окупантів на гольф-карах на Покровському напрямку.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Штурмова група окупантів на гольфкарах на швидкості зупиняється біля наших посадок. По гольфкару прилітає міномет, російська піхота спішується і біжить вперед, в них точнісінько прилітає касетка 59-ї ОМПБр. Залишки піхоти забігають в посадку, де, зрештою, загинуть. Гольфкари доб'ють СПГ та мінометом.

Також дивіться: Знищення дронами трьох російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО