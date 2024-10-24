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Новини Війна
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Відбиття штурму окупантів на гольф-карах на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 2-го Механізованого батальйону Окремої президентської бригади відбили штурм окупантів на гольф-карах на Покровському напрямку.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Штурмова група окупантів на гольфкарах на швидкості зупиняється біля наших посадок. По гольфкару прилітає міномет, російська піхота спішується і біжить вперед, в них точнісінько прилітає касетка 59-ї ОМПБр. Залишки піхоти забігають в посадку, де, зрештою, загинуть. Гольфкари доб'ють СПГ та мінометом.

Також дивіться: Знищення дронами трьох російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (71)


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Топ коментарі
+7
Вдармо касетним зарядом по під@расам на дорогах.
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24.10.2024 23:16 Відповісти
+5
А вам здалося, що це бронемашина? Не схоже...
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25.10.2024 05:44 Відповісти
+4
кацапи їхали на в гольф поганяти,
але тут прийшов кассетнік і все поправив...
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24.10.2024 23:26 Відповісти
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Вдармо касетним зарядом по під@расам на дорогах.
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24.10.2024 23:16 Відповісти
только не смейтесь что кацапы на гольфкарах. а то они обижаются очень .они всетаки вяликие.
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24.10.2024 23:26 Відповісти
кацапи їхали на в гольф поганяти,
але тут прийшов кассетнік і все поправив...
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24.10.2024 23:26 Відповісти
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24.10.2024 23:32 Відповісти
Ще й попкорну перед смертю деякі наїлися...
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25.10.2024 01:42 Відповісти
Солодке все-таки місце Україна - таргани лізуть і лізуть, їх топчуть і топчуть, а вони лізуть і лізуть...
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25.10.2024 01:20 Відповісти
Ви хоть коли-небудь бачили гольф-кар? Ідіоти.
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25.10.2024 03:15 Відповісти
А вам здалося, що це бронемашина? Не схоже...
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25.10.2024 05:44 Відповісти
Look who's talking!
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25.10.2024 07:13 Відповісти
глаза розуй тело...
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25.10.2024 14:12 Відповісти
 
 