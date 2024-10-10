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Знищення дронами трьох російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО

Кадри знищення російських окупантів від 21-го батальйону спеціального призначення Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Українські оператори дронів застали російських піхотинців на відкритій місцевості на Покровському напрямку.

Новоприбулі на фронт малонавчені штурмовики ЗС РФ навіть не намагалися забратися під танк, щоб отримати шанс вижити. Почувши звук дронов-камікадзе, що наближаються, вони хаотично кинулися тікати і стали чудовою ціллю для пілотів FPV-дронів.

Також дивіться: Окупант на ходу "спіймав" головою скинутий із дрона боєприпас. ВIДЕО 18+

Автор: 

дрони (4844) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69)


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А кацапы тем временем - по Одессе. 2 мощных взрыва и , вроде, 2 послабее.
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10.10.2024 22:41 Відповісти
Тело на носилках решило поддержать товарищей и во время вэрыва тоже откинулось в унисон. "Наутро там нашли три трупа"...
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10.10.2024 23:05 Відповісти
Хатєлі убєжать і бросить ранєнаго таварісчя
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11.10.2024 07:43 Відповісти
"Будь ты спринтер, будь ты стайер, будь ты трижды чемпион..." Была когда-то такая песня
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11.10.2024 09:34 Відповісти
 
 