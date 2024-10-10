Знищення дронами трьох російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО
Кадри знищення російських окупантів від 21-го батальйону спеціального призначення Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Українські оператори дронів застали російських піхотинців на відкритій місцевості на Покровському напрямку.
Новоприбулі на фронт малонавчені штурмовики ЗС РФ навіть не намагалися забратися під танк, щоб отримати шанс вижити. Почувши звук дронов-камікадзе, що наближаються, вони хаотично кинулися тікати і стали чудовою ціллю для пілотів FPV-дронів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
alexandr shamov
показати весь коментар10.10.2024 22:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
✘
Дуб #512210
показати весь коментар10.10.2024 23:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Name #588221
показати весь коментар11.10.2024 07:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вася Петров #571776
показати весь коментар11.10.2024 09:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль