Знищення дронами трьох російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО

Кадри знищення російських окупантів від 21-го батальйону спеціального призначення Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Українські оператори дронів застали російських піхотинців на відкритій місцевості на Покровському напрямку.

Новоприбулі на фронт малонавчені штурмовики ЗС РФ навіть не намагалися забратися під танк, щоб отримати шанс вижити. Почувши звук дронов-камікадзе, що наближаються, вони хаотично кинулися тікати і стали чудовою ціллю для пілотів FPV-дронів.

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