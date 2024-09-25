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Новини Відео Війна
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Окупант на ходу "спіймав" головою скинутий із дрона боєприпас. ВIДЕО 18+

На Луганщині оператор дрона із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищив окупанта, скинувши йому заряд прямісінько у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

"Знищення окупанта ударом тупого предмету по голові. Краса від воїна 4 мехбату", - зазначають бійці у коментарі до відео.

Також дивіться: Окупанту відірвало майже пів голови після влучання боєприпасу з українського дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

знищення (7298) дрони (4743) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69)


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Топ коментарі
+13
Снайперу ЗСУ глибокий респект!
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25.09.2024 09:42
+7
Цок в лобок і в мішок .
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25.09.2024 09:45
+7
Снайпер .
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25.09.2024 09:51
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Футболіст?
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25.09.2024 09:41 Відповісти
Снайперу ЗСУ глибокий респект!
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25.09.2024 09:42 Відповісти
А бил би мозг...
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25.09.2024 09:42 Відповісти
не було мозг , тому й макітра не стало
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25.09.2024 13:09 Відповісти
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25.09.2024 09:45 Відповісти
Цок в лобок і в мішок .
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25.09.2024 09:45 Відповісти
Черепно-мозгова травма. Нужен покой! Вєчний.
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25.09.2024 12:35 Відповісти
Снайпер .
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25.09.2024 09:51 Відповісти
ай молодець ...
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25.09.2024 09:59 Відповісти
шустрий
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25.09.2024 10:01 Відповісти
хмм...
а курка, без голови, ще бігає.
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25.09.2024 10:30 Відповісти
Скільком куркам ви голови рубали?
Самое важное её в руках удержать. Иначе она бьется, ломает крылья и синяки на лапах. Тушка будет нетоварная
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25.09.2024 12:22 Відповісти
Профі
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25.09.2024 10:31 Відповісти
Чудовий пас!
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25.09.2024 10:42 Відповісти
Теперь на голове будет шишка.
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25.09.2024 11:10 Відповісти
З неї лисички вночі й розпочнуть свій банкет.
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25.09.2024 12:10 Відповісти
Наші оплески він вже не почув.
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25.09.2024 11:58 Відповісти
И в каске был. Так поймать, мужик по жизни был невезучий.
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25.09.2024 12:23 Відповісти
Не хилого щелбана отримав кацап. мабуть, вместо рыла - суцiльний отвiр.
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25.09.2024 14:04 Відповісти
Headshot/
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25.09.2024 14:08 Відповісти
Юшка побігла з дурної макітри.
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25.09.2024 21:09 Відповісти
 
 