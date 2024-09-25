Окупант на ходу "спіймав" головою скинутий із дрона боєприпас. ВIДЕО 18+
На Луганщині оператор дрона із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищив окупанта, скинувши йому заряд прямісінько у голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.
"Знищення окупанта ударом тупого предмету по голові. Краса від воїна 4 мехбату", - зазначають бійці у коментарі до відео.
Топ коментарі
+13 Wild MadDog
показати весь коментар25.09.2024 09:42
+7 Serhiy Talatynnik
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+7 Сергій Малецький
показати весь коментар25.09.2024 09:51
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а курка, без голови, ще бігає.
Самое важное её в руках удержать. Иначе она бьется, ломает крылья и синяки на лапах. Тушка будет нетоварная