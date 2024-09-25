Оккупант на ходу "поймал" головой сброшенный с дрона боеприпас. ВИДЕО 18+
На Луганщине оператор дрона из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожил оккупанта, сбросив ему заряд прямо в голову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована на странице подразделения в соцсетях.
"Уничтожение оккупанта ударом тупого предмета по голове. Красота от воина 4 мехбата", - отмечают бойцы в комментарии к видео.
Топ комментарии
+13 Wild MadDog
показать весь комментарий25.09.2024 09:42
+7 Serhiy Talatynnik
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+7 Сергій Малецький
показать весь комментарий25.09.2024 09:51
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а курка, без голови, ще бігає.
Самое важное её в руках удержать. Иначе она бьется, ломает крылья и синяки на лапах. Тушка будет нетоварная