Оккупант на ходу "поймал" головой сброшенный с дрона боеприпас. ВИДЕО 18+

На Луганщине оператор дрона из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожил оккупанта, сбросив ему заряд прямо в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Уничтожение оккупанта ударом тупого предмета по голове. Красота от воина 4 мехбата", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

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