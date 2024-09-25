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Новости Видео Война
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Оккупант на ходу "поймал" головой сброшенный с дрона боеприпас. ВИДЕО 18+

На Луганщине оператор дрона из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожил оккупанта, сбросив ему заряд прямо в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Уничтожение оккупанта ударом тупого предмета по голове. Красота от воина 4 мехбата", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

Также смотрите: Оккупанту оторвало почти полголовы после попадания боеприпаса из украинского дрона. ВИДЕО 18+

Автор: 

уничтожение (6995) дроны (3961) Отдельная президентская бригада (70)


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Топ комментарии
+13
Снайперу ЗСУ глибокий респект!
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25.09.2024 09:42
+7
Цок в лобок і в мішок .
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25.09.2024 09:45
+7
Снайпер .
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25.09.2024 09:51
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Футболіст?
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25.09.2024 09:41 Ответить
Снайперу ЗСУ глибокий респект!
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25.09.2024 09:42 Ответить
А бил би мозг...
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25.09.2024 09:42 Ответить
не було мозг , тому й макітра не стало
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25.09.2024 13:09 Ответить
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25.09.2024 09:45 Ответить
Цок в лобок і в мішок .
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25.09.2024 09:45 Ответить
Черепно-мозгова травма. Нужен покой! Вєчний.
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25.09.2024 12:35 Ответить
Снайпер .
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25.09.2024 09:51 Ответить
ай молодець ...
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25.09.2024 09:59 Ответить
шустрий
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25.09.2024 10:01 Ответить
хмм...
а курка, без голови, ще бігає.
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25.09.2024 10:30 Ответить
Скільком куркам ви голови рубали?
Самое важное её в руках удержать. Иначе она бьется, ломает крылья и синяки на лапах. Тушка будет нетоварная
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25.09.2024 12:22 Ответить
Профі
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25.09.2024 10:31 Ответить
Чудовий пас!
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25.09.2024 10:42 Ответить
Теперь на голове будет шишка.
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25.09.2024 11:10 Ответить
З неї лисички вночі й розпочнуть свій банкет.
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25.09.2024 12:10 Ответить
Наші оплески він вже не почув.
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25.09.2024 11:58 Ответить
И в каске был. Так поймать, мужик по жизни был невезучий.
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25.09.2024 12:23 Ответить
Не хилого щелбана отримав кацап. мабуть, вместо рыла - суцiльний отвiр.
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25.09.2024 14:04 Ответить
Headshot/
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25.09.2024 14:08 Ответить
Юшка побігла з дурної макітри.
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25.09.2024 21:09 Ответить
 
 