Уничтожение дронами трех российских пехотинцев на Покровском направлении. ВИДЕО
Кадры уничтожения российских оккупантов от 21-го батальона специального назначения Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Украинские операторы дронов застали российских пехотинцев на открытой местности на Покровском направлении.
Новоприбывшие на фронт малообученные штурмовики ВС РФ даже не пытались забраться под танк, чтобы получить шанс выжить. Услышав звук приближающихся дронов-камикадзе, они хаотично бросились бежать и стали отличной целью для пилотов FPV-дронов.
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alexandr shamov
показать весь комментарий10.10.2024 22:41 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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Дуб #512210
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Вася Петров #571776
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