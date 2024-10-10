РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9507 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 970 6

Уничтожение дронами трех российских пехотинцев на Покровском направлении. ВИДЕО

Кадры уничтожения российских оккупантов от 21-го батальона специального назначения Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские операторы дронов застали российских пехотинцев на открытой местности на Покровском направлении.

Новоприбывшие на фронт малообученные штурмовики ВС РФ даже не пытались забраться под танк, чтобы получить шанс выжить. Услышав звук приближающихся дронов-камикадзе, они хаотично бросились бежать и стали отличной целью для пилотов FPV-дронов.

Смотрите также: Оккупант догорает под остатками подбитой бронемашины. ВИДЕО 18+

Автор: 

дроны (4041) Отдельная президентская бригада (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кацапы тем временем - по Одессе. 2 мощных взрыва и , вроде, 2 послабее.
показать весь комментарий
10.10.2024 22:41 Ответить
Тело на носилках решило поддержать товарищей и во время вэрыва тоже откинулось в унисон. "Наутро там нашли три трупа"...
показать весь комментарий
10.10.2024 23:05 Ответить
Хатєлі убєжать і бросить ранєнаго таварісчя
показать весь комментарий
11.10.2024 07:43 Ответить
"Будь ты спринтер, будь ты стайер, будь ты трижды чемпион..." Была когда-то такая песня
показать весь комментарий
11.10.2024 09:34 Ответить
 
 