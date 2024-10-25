Конференція щодо Формули миру відбудеться 30-31 жовтня в Канаді, - ОП
Конференція щодо Формули миру відбудеться 30-31 жовтня у Монреалі (Канада).
Про це повідомила радниця глави ОП Дарія Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.
Напередодні було презентовано Білу книгу - документ і план дій з реінтеграції дітей, що базується на міжнародних стандартах і релевантному досвіді таких країн, як Руанда, Сьєрра-Леоне та Аргентина.
"Наступного тижня книга буде корисною під час роботи на Міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру в Монреалі 30-31 жовтня. Ця конференція збере міністрів закордонних справ країн-партнерів України та експертів з міжнародних та громадських організацій", - зазначила вона.
За словами Зарівної, розроблятимуть дорожню карту з практичними рішеннями щодо повернення українських військовополонених, незаконно затриманих цивільних осіб та депортованих дітей.
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а четверта конференція збереться на станції вернадського.
а п'ята конференція збереться на евересті.
а шоста конференція збереться в маріанському жолобі.
так і будемо кататися, жерти, бухати, лапати ескортниць за чужий рахунок.
ми що, гірше за гутеріша?
Х * 0 =200,
де:
Х - кількість кацапів,
* - знак множення,
0 - нуль,
200 - ... ну ви знаєте.
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,....
На восьмой международной конференции в Праге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,....
На девятой международной конференции в Женеве
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на углубление процесса
А я не поехал
Я купил мотыля и пошел на реку"