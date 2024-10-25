Конференція щодо Формули миру відбудеться 30-31 жовтня в Канаді, - ОП

Конференція щодо Формули миру відбудеться 30-31 жовтня у Монреалі (Канада).

Про це повідомила радниця глави ОП Дарія Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні було презентовано Білу книгу - документ і план дій з реінтеграції дітей, що базується на міжнародних стандартах і релевантному досвіді таких країн, як Руанда, Сьєрра-Леоне та Аргентина.

"Наступного тижня книга буде корисною під час роботи на Міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру в Монреалі 30-31 жовтня. Ця конференція збере міністрів закордонних справ країн-партнерів України та експертів з міжнародних та громадських організацій", - зазначила вона.

За словами Зарівної, розроблятимуть дорожню карту з практичними рішеннями щодо повернення українських військовополонених, незаконно затриманих цивільних осіб та депортованих дітей.

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