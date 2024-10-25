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Конференція щодо Формули миру відбудеться 30-31 жовтня в Канаді, - ОП

Конференція щодо Формули миру відбудеться у Канаді наприкінці жовтня

Конференція щодо Формули миру відбудеться 30-31 жовтня у Монреалі (Канада).

Про це повідомила радниця глави ОП Дарія Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні було презентовано Білу книгу - документ і план дій з реінтеграції дітей, що базується на міжнародних стандартах і релевантному досвіді таких країн, як Руанда, Сьєрра-Леоне та Аргентина.

"Наступного тижня книга буде корисною під час роботи на Міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру в Монреалі 30-31 жовтня. Ця конференція збере міністрів закордонних справ країн-партнерів України та експертів з міжнародних та громадських організацій", - зазначила вона.

За словами Зарівної, розроблятимуть дорожню карту з практичними рішеннями щодо повернення українських військовополонених, незаконно затриманих цивільних осіб та депортованих дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "План перемоги" - не заміна Формули миру, а практичний інструмент її втілення, - Сибіга на переговорах із Фіданом

Конференція щодо Формули миру відбудеться у Канаді наприкінці жовтня

Автор: 

Канада (2220) Офіс Президента (2033) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+12
а третя конференція збереться на острові великодня.
а четверта конференція збереться на станції вернадського.
а п'ята конференція збереться на евересті.
а шоста конференція збереться в маріанському жолобі.

так і будемо кататися, жерти, бухати, лапати ескортниць за чужий рахунок.
ми що, гірше за гутеріша?
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25.10.2024 11:22 Відповісти
+5
То буде потужня мира плана? Чи лєнка просто хоче до падружкі в Монреаль навідатися?
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25.10.2024 11:16 Відповісти
+5
Математики, ***.... Формули виводять. Досить теорії - давай практику!
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25.10.2024 11:18 Відповісти
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То буде потужня мира плана? Чи лєнка просто хоче до падружкі в Монреаль навідатися?
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25.10.2024 11:16 Відповісти
Математики, ***.... Формули виводять. Досить теорії - давай практику!
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25.10.2024 11:18 Відповісти
На практике эта х-ня не працює.
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25.10.2024 11:35 Відповісти
а третя конференція збереться на острові великодня.
а четверта конференція збереться на станції вернадського.
а п'ята конференція збереться на евересті.
а шоста конференція збереться в маріанському жолобі.

так і будемо кататися, жерти, бухати, лапати ескортниць за чужий рахунок.
ми що, гірше за гутеріша?
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25.10.2024 11:22 Відповісти
Пропоную свою формулу:

Х * 0 =200,

де:
Х - кількість кацапів,
* - знак множення,
0 - нуль,
200 - ... ну ви знаєте.
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25.10.2024 11:25 Відповісти
Зеля палить книгу з формулами

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25.10.2024 11:42 Відповісти
Великі баригі-******* з опи знов морочать голови своєю найвеличнішою формулою. Якби не крали як скажені, то грошей би і на війну вистачило. А так вже не знають як їм здатися, щоб свої не розстріляли .
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25.10.2024 11:39 Відповісти
кому цей цирк потрібен дипломати займаються хернею
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25.10.2024 12:29 Відповісти
Зелені і дипломатія, це абсурд
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25.10.2024 17:03 Відповісти
"На седьмой международной конференции в Гааге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,....

На восьмой международной конференции в Праге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,....

На девятой международной конференции в Женеве
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на углубление процесса

А я не поехал
Я купил мотыля и пошел на реку"
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25.10.2024 12:47 Відповісти
 
 