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Конференция по Формуле мира состоится 30-31 октября в Канаде, - ОП

Конференція щодо Формули миру відбудеться у Канаді наприкінці жовтня

Конференция по Формуле мира состоится 30-31 октября в Монреале (Канада).

Об этом сообщила советник главы ОП Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне была представлена Белая книга - документ и план действий по реинтеграции детей, основанный на международных стандартах и релевантном опыте таких стран, как Руанда, Сьерра-Леоне и Аргентина.

"На следующей неделе книга будет полезной во время работы на Министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира в Монреале 30-31 октября. Эта конференция соберет министров иностранных дел стран-партнеров Украины и экспертов из международных и общественных организаций", - отметила она.

По словам Заривной, будут разрабатывать дорожную карту с практическими решениями по возвращению украинских военнопленных, незаконно задержанных гражданских лиц и депортированных детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "План победы" - не замена Формулы мира, а практический инструмент ее воплощения, - Сибига на переговорах с Фиданом

Конференція щодо Формули миру відбудеться у Канаді наприкінці жовтня

Автор: 

Канада (2100) Офис Президента (1803) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+12
а третя конференція збереться на острові великодня.
а четверта конференція збереться на станції вернадського.
а п'ята конференція збереться на евересті.
а шоста конференція збереться в маріанському жолобі.

так і будемо кататися, жерти, бухати, лапати ескортниць за чужий рахунок.
ми що, гірше за гутеріша?
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25.10.2024 11:22 Ответить
+5
То буде потужня мира плана? Чи лєнка просто хоче до падружкі в Монреаль навідатися?
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25.10.2024 11:16 Ответить
+5
Математики, ***.... Формули виводять. Досить теорії - давай практику!
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25.10.2024 11:18 Ответить
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То буде потужня мира плана? Чи лєнка просто хоче до падружкі в Монреаль навідатися?
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25.10.2024 11:16 Ответить
Математики, ***.... Формули виводять. Досить теорії - давай практику!
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25.10.2024 11:18 Ответить
На практике эта х-ня не працює.
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25.10.2024 11:35 Ответить
а третя конференція збереться на острові великодня.
а четверта конференція збереться на станції вернадського.
а п'ята конференція збереться на евересті.
а шоста конференція збереться в маріанському жолобі.

так і будемо кататися, жерти, бухати, лапати ескортниць за чужий рахунок.
ми що, гірше за гутеріша?
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25.10.2024 11:22 Ответить
Пропоную свою формулу:

Х * 0 =200,

де:
Х - кількість кацапів,
* - знак множення,
0 - нуль,
200 - ... ну ви знаєте.
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25.10.2024 11:25 Ответить
Зеля палить книгу з формулами

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25.10.2024 11:42 Ответить
Великі баригі-******* з опи знов морочать голови своєю найвеличнішою формулою. Якби не крали як скажені, то грошей би і на війну вистачило. А так вже не знають як їм здатися, щоб свої не розстріляли .
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25.10.2024 11:39 Ответить
кому цей цирк потрібен дипломати займаються хернею
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25.10.2024 12:29 Ответить
Зелені і дипломатія, це абсурд
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25.10.2024 17:03 Ответить
"На седьмой международной конференции в Гааге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,....

На восьмой международной конференции в Праге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,....

На девятой международной конференции в Женеве
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на углубление процесса

А я не поехал
Я купил мотыля и пошел на реку"
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25.10.2024 12:47 Ответить
 
 