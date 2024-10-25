Конференция по Формуле мира состоится 30-31 октября в Канаде, - ОП
Конференция по Формуле мира состоится 30-31 октября в Монреале (Канада).
Об этом сообщила советник главы ОП Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.
Накануне была представлена Белая книга - документ и план действий по реинтеграции детей, основанный на международных стандартах и релевантном опыте таких стран, как Руанда, Сьерра-Леоне и Аргентина.
"На следующей неделе книга будет полезной во время работы на Министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира в Монреале 30-31 октября. Эта конференция соберет министров иностранных дел стран-партнеров Украины и экспертов из международных и общественных организаций", - отметила она.
По словам Заривной, будут разрабатывать дорожную карту с практическими решениями по возвращению украинских военнопленных, незаконно задержанных гражданских лиц и депортированных детей.
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а четверта конференція збереться на станції вернадського.
а п'ята конференція збереться на евересті.
а шоста конференція збереться в маріанському жолобі.
так і будемо кататися, жерти, бухати, лапати ескортниць за чужий рахунок.
ми що, гірше за гутеріша?
Х * 0 =200,
де:
Х - кількість кацапів,
* - знак множення,
0 - нуль,
200 - ... ну ви знаєте.
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,....
На восьмой международной конференции в Праге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,....
На девятой международной конференции в Женеве
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на углубление процесса
А я не поехал
Я купил мотыля и пошел на реку"