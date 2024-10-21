"План победы" - не замена Формулы мира, а практический инструмент ее воплощения, - Сибига на переговорах с Фиданом

Глава МИД Украины Андрей Сибига и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили "План победы", безопасность судоходства в Черном море и содействие Турции в освобождении украинских военнопленных из плена РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас важно, что Турция поддерживает Формулу мира и является лидером направления "Продовольственная безопасность". Формула мира - это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему справедливому и длительному миру. Сегодня мы говорили, в частности, и о важности избежания конкуренции мирных инициатив или раскола мира на блоки. Все миролюбивые государства заинтересованы в восстановлении справедливого мира и уважения к Уставу ООН. Я убежден, что Турция способна сыграть в этом важную роль", - рассказал Сибига.

Он отметил, что сообщил турецкому коллеге об украинском "Плане победы", подчеркнув, что "это не замена Формулы мира, а практический инструмент ее воплощения".

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На встрече также шла речь о безопасности и обеспечении свободы судоходства в Черном море.

Украина и Турция также обсудили содействие Стамбула в освобождении из российского плена украинских военных и гражданских пленников, в частности крымских татар.

В свою очередь турецкий министр отметил многомерность сотрудничества Украины и Турции и его постоянное укрепление, а также "борьбу, которую ведет украинский народ с большой выдержкой, силой духа и отвагой".

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Хочу еще раз подчеркнуть, что мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, включая Крым... Мы продолжаем наши усилия для решения войны на основе международного права и путем переговоров", - сказал Фидан.

Турецкий министр добавил, что Турция поддерживает любые инициативы, направленные на достижение мира.