"План победы" - не замена Формулы мира, а практический инструмент ее воплощения, - Сибига на переговорах с Фиданом
Глава МИД Украины Андрей Сибига и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили "План победы", безопасность судоходства в Черном море и содействие Турции в освобождении украинских военнопленных из плена РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для нас важно, что Турция поддерживает Формулу мира и является лидером направления "Продовольственная безопасность". Формула мира - это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему справедливому и длительному миру. Сегодня мы говорили, в частности, и о важности избежания конкуренции мирных инициатив или раскола мира на блоки. Все миролюбивые государства заинтересованы в восстановлении справедливого мира и уважения к Уставу ООН. Я убежден, что Турция способна сыграть в этом важную роль", - рассказал Сибига.
Он отметил, что сообщил турецкому коллеге об украинском "Плане победы", подчеркнув, что "это не замена Формулы мира, а практический инструмент ее воплощения".
На встрече также шла речь о безопасности и обеспечении свободы судоходства в Черном море.
Украина и Турция также обсудили содействие Стамбула в освобождении из российского плена украинских военных и гражданских пленников, в частности крымских татар.
В свою очередь турецкий министр отметил многомерность сотрудничества Украины и Турции и его постоянное укрепление, а также "борьбу, которую ведет украинский народ с большой выдержкой, силой духа и отвагой".
Хочу еще раз подчеркнуть, что мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, включая Крым... Мы продолжаем наши усилия для решения войны на основе международного права и путем переговоров", - сказал Фидан.
Турецкий министр добавил, что Турция поддерживает любые инициативы, направленные на достижение мира.
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Kurt Wootz
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Навіть підсанкційна Північна Корея змогла легко отримати потрібні компоненти та наробити балістичних ракет,а ''вільна країна вільних людей'' нездатна на 3-му році війни створити примітивний літальний апарат для доставки ворогу 50 кг тротилу.
пуститися берега, ой ні - це вже було
В тому "Плані..." той "інструмент" зліплений з гівна, палок і хотєлок. І він вже зламався на першому пункті. Шо далі? "Алгоритм всевладдя"? "Графік підкорення Всесвіту"? "Формула буття"?
Нахабство, шантаж і бикування не працюють на міжнародній арені для України вже з кінця 2022-го, але дєрьмаківці вперто погіршують/руйнують всі дипломатичні відносини з нашими партнерами. І зміни цього стилю дєрьмаківської дипломатії, на жаль, не проглядається...