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"План победы" - не замена Формулы мира, а практический инструмент ее воплощения, - Сибига на переговорах с Фиданом

Сибіга розповів про переговори з главою МЗС Туреччини

Глава МИД Украины Андрей Сибига и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили "План победы", безопасность судоходства в Черном море и содействие Турции в освобождении украинских военнопленных из плена РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас важно, что Турция поддерживает Формулу мира и является лидером направления "Продовольственная безопасность". Формула мира - это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему справедливому и длительному миру. Сегодня мы говорили, в частности, и о важности избежания конкуренции мирных инициатив или раскола мира на блоки. Все миролюбивые государства заинтересованы в восстановлении справедливого мира и уважения к Уставу ООН. Я убежден, что Турция способна сыграть в этом важную роль", - рассказал Сибига.

Он отметил, что сообщил турецкому коллеге об украинском "Плане победы", подчеркнув, что "это не замена Формулы мира, а практический инструмент ее воплощения".

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На встрече также шла речь о безопасности и обеспечении свободы судоходства в Черном море.

Украина и Турция также обсудили содействие Стамбула в освобождении из российского плена украинских военных и гражданских пленников, в частности крымских татар.

В свою очередь турецкий министр отметил многомерность сотрудничества Украины и Турции и его постоянное укрепление, а также "борьбу, которую ведет украинский народ с большой выдержкой, силой духа и отвагой".

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Хочу еще раз подчеркнуть, что мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, включая Крым... Мы продолжаем наши усилия для решения войны на основе международного права и путем переговоров", - сказал Фидан.

Турецкий министр добавил, что Турция поддерживает любые инициативы, направленные на достижение мира.

Автор: 

Турция (3500) Сибига Андрей (491) Фидан Хакан (58) Формула мира (78) План победы (85)


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Топ комментарии
+7
Носяться з тим туалетним папірцем хотєлкамі найпотужнішого як з біблію.
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21.10.2024 13:54 Ответить
+5
В мене є точний план стати мільйонером- США мені дає мільйон доларів в американському банку.
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21.10.2024 13:57 Ответить
+1
https://x.com/vinnicanin





https://x.com/vinnicanin

Kurt Wootz



https://x.com/vinnicanin

@vinnicanin

·

https://x.com/vinnicanin/status/1848256559500890472 4 ч

В ответ

https://x.com/grntmedia @grntmedia

Навіть підсанкційна Північна Корея змогла легко отримати потрібні компоненти та наробити балістичних ракет,а ''вільна країна вільних людей'' нездатна на 3-му році війни створити примітивний літальний апарат для доставки ворогу 50 кг тротилу.
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21.10.2024 13:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Носяться з тим туалетним папірцем хотєлкамі найпотужнішого як з біблію.
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21.10.2024 13:54 Ответить
Потрібно було їхати з кораном, краще з листом від запоріжців до турецького султану.
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21.10.2024 13:56 Ответить
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21.10.2024 13:56 Ответить
В мене є точний план стати мільйонером- США мені дає мільйон доларів в американському банку.
показать весь комментарий
21.10.2024 13:57 Ответить
https://x.com/vinnicanin





https://x.com/vinnicanin

Kurt Wootz



https://x.com/vinnicanin

@vinnicanin

·

https://x.com/vinnicanin/status/1848256559500890472 4 ч

В ответ

https://x.com/grntmedia @grntmedia

Навіть підсанкційна Північна Корея змогла легко отримати потрібні компоненти та наробити балістичних ракет,а ''вільна країна вільних людей'' нездатна на 3-му році війни створити примітивний літальний апарат для доставки ворогу 50 кг тротилу.
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21.10.2024 13:57 Ответить
дарую на наступні серії ссяння в очі нові, свіжі формулювання для зебілів на заміну "формули миру" та "плану перемоги": проект компромісу, аксіома переваги, теорія великого здобутку, пуститися берега, ой ні - це вже було
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21.10.2024 14:02 Ответить
Сибіга почав Перемогу розвозити
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21.10.2024 14:06 Ответить
Сибига.Досить 3,14издоболити.Час трясти кармани можновладців,нехер сидіти на грошах. Не бажають,примусити.Інакше,усе вигляда дуже сумно.
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21.10.2024 14:06 Ответить
Одну х*ню змінили на іншу, пАтужна праця
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21.10.2024 14:21 Ответить
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21.10.2024 14:23 Ответить
"План перемоги" (...) це не заміна Формули миру, а практичний інструмент її втілення" Джерело:


В тому "Плані..." той "інструмент" зліплений з гівна, палок і хотєлок. І він вже зламався на першому пункті. Шо далі? "Алгоритм всевладдя"? "Графік підкорення Всесвіту"? "Формула буття"?
Нахабство, шантаж і бикування не працюють на міжнародній арені для України вже з кінця 2022-го, але дєрьмаківці вперто погіршують/руйнують всі дипломатичні відносини з нашими партнерами. І зміни цього стилю дєрьмаківської дипломатії, на жаль, не проглядається...
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21.10.2024 14:30 Ответить
Якщо план зламається на першому пункті, а він зламається, то винен буде не Володя Боневтік, а США. Це все робитьсяч для піару і для локшини на вуха 73%.
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21.10.2024 14:41 Ответить
 
 