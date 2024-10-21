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Сибига прибыл с визитом в Турцию: Планирует обсудить "План победы" и интеграцию в НАТО. ФОТО

Глава МИД Андрей Сибига начал рабочий визит в Турцию.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что начались переговоры тет-а-тет с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Глава МЗС Сибіга прибув із візитом до Туреччини
Глава МЗС Сибіга прибув із візитом до Туреччини

На сайте МИД сообщается, что в Анкаре также запланированы переговоры с министром торговли Омером Болатом.

"В фокусе переговоров будет расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, свобода мореплавания в Черном море и Черноморская безопасность.

Особое внимание переговоров будет уделено Плану победы, представленному Президентом Украины Владимиром Зеленским, интеграции Украины в НАТО и Формуле мира как пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война может выйти за пределы Украины. Мы уже наблюдаем усиление поляризации, – глава МИД Турции Фидан

В Стамбуле Сибига также проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку "SAHA EXPO 2024", где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями

"В ходе визита состоятся важные встречи министра с украинской и крымскотатарской общинами Турции.

Министр посетит Стамбульский университет, где пообщается с преподавателями и студентами кафедры украинского языка и литературы, обсудит возможности расширения академического сотрудничества и поддержки изучения украинского языка в Турции", - подытожили в МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Турции Фидан о посредничестве в войне: Переговоры продолжаются на уровне разведок

Автор: 

Турция (3500) Сибига Андрей (491) Фидан Хакан (58)


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Топ комментарии
+4
З ким обговорити "план перемоги" та інтеграцію до НАТО ? З турками ? Ну-ну.
А потім Ердоган то все поїде обговорювати з путіним.
Геополітика, пля - не для зелених недоумків.
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21.10.2024 11:42 Ответить
+4
Особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги, представленому Президентом України Володимиром Зеленським

- з учасниками та відвідувачами оборонно-промислової виставки "SAHA EXPO 2024"
- з українською та кримськотатарською громадами Туреччини
- з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури

сибігу найняли, виключно, облизувати зе!поца та тулити найвеличнішого потужного переможного зе!гундоса, до всього, що навіть наригано та насрано.
ніяких інших питань, будь який міністр україни, не вирішує!
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21.10.2024 11:56 Ответить
+1
зе!шобла, в черговий раз обісралась, по повній.
але ж гундосого зе!дурника, треба тримати подалі від правди життя.
тому черговий міністр зе!дегенерат, поїхав імітувати бурхливу діяльність.
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21.10.2024 11:58 Ответить
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З ким обговорити "план перемоги" та інтеграцію до НАТО ? З турками ? Ну-ну.
А потім Ердоган то все поїде обговорювати з путіним.
Геополітика, пля - не для зелених недоумків.
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21.10.2024 11:42 Ответить
Взагалі-то Туреччина - член НАТО. Швеції свого часу багато нервів попсували, поки узгодили вступ.
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21.10.2024 11:48 Ответить
Але голос в НАТО вони мають, ним і користуються.
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21.10.2024 15:17 Ответить
Ага, користується - тільки не на користь Україні. Турки рухаються тільки якщо їм вигідно. Але й свою вигоду останнім часом турки не бачать далі свого носа - як тільки маячать гроші - мізки відключаються.
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21.10.2024 15:19 Ответить
Тут ми вже нічого зробити не можемо, як і з Орбаном.
Робота дипломата - говорити. Якщо треба - навіть з мудаками.
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21.10.2024 15:23 Ответить
Історія з прийомом Туреччини у НАТО - ще той детектив.
В результаті для НАТО Туреччина більше геморой, ніж користь.
Більш показовою є історія з вступом Туреччині у ЕС - 25 років пихтіли і отримали копняка.
Турки - типовий східний народ - вертять кормою, як вентилятор, традиційно, як і усі східні народності.
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21.10.2024 15:16 Ответить
Особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги, представленому Президентом України Володимиром Зеленським

- з учасниками та відвідувачами оборонно-промислової виставки "SAHA EXPO 2024"
- з українською та кримськотатарською громадами Туреччини
- з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури

сибігу найняли, виключно, облизувати зе!поца та тулити найвеличнішого потужного переможного зе!гундоса, до всього, що навіть наригано та насрано.
ніяких інших питань, будь який міністр україни, не вирішує!
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21.10.2024 11:56 Ответить
якось все мутно. та не зрозуміло план чієї перемоги будуть обговорювати?
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21.10.2024 11:49 Ответить
Коту дєлать нєгуй - він до Туреччни прибуває!
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21.10.2024 11:52 Ответить
зе!шобла, в черговий раз обісралась, по повній.
але ж гундосого зе!дурника, треба тримати подалі від правди життя.
тому черговий міністр зе!дегенерат, поїхав імітувати бурхливу діяльність.
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21.10.2024 11:58 Ответить
Потужно.
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21.10.2024 11:57 Ответить
В Туреччину з дводенним візитом відбуває міністр закордонних справ режиму Зеленського Сибіга . Запущено питання відновлення старого переговорного майданчика з представниками РФ.
Сиьіга такий дипломат , як корова -балерина! Зелені утирки все щукають , як здати Україну ворогу і розказати мутрому наріту про це, як про потужну перемогу.
Найстрашніше те, що наше зелене бидло і тут буде співати "оди" цьому зраднику і мега- корупціонеру грінпоцу.
Весь світ збожеволів остаточно, і на жаль, не тільки в Украіні повний мрак і піздец.
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21.10.2024 12:11 Ответить
Як там Суджа, вже повернулась в родную говєнь?
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21.10.2024 12:31 Ответить
 
 