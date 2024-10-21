Сибига прибыл с визитом в Турцию: Планирует обсудить "План победы" и интеграцию в НАТО. ФОТО
Глава МИД Андрей Сибига начал рабочий визит в Турцию.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что начались переговоры тет-а-тет с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
На сайте МИД сообщается, что в Анкаре также запланированы переговоры с министром торговли Омером Болатом.
"В фокусе переговоров будет расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, свобода мореплавания в Черном море и Черноморская безопасность.
Особое внимание переговоров будет уделено Плану победы, представленному Президентом Украины Владимиром Зеленским, интеграции Украины в НАТО и Формуле мира как пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", - говорится в сообщении.
В Стамбуле Сибига также проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку "SAHA EXPO 2024", где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями
"В ходе визита состоятся важные встречи министра с украинской и крымскотатарской общинами Турции.
Министр посетит Стамбульский университет, где пообщается с преподавателями и студентами кафедры украинского языка и литературы, обсудит возможности расширения академического сотрудничества и поддержки изучения украинского языка в Турции", - подытожили в МИД.
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А потім Ердоган то все поїде обговорювати з путіним.
Геополітика, пля - не для зелених недоумків.
Робота дипломата - говорити. Якщо треба - навіть з мудаками.
В результаті для НАТО Туреччина більше геморой, ніж користь.
Більш показовою є історія з вступом Туреччині у ЕС - 25 років пихтіли і отримали копняка.
Турки - типовий східний народ - вертять кормою, як вентилятор, традиційно, як і усі східні народності.
- з учасниками та відвідувачами оборонно-промислової виставки "SAHA EXPO 2024"
- з українською та кримськотатарською громадами Туреччини
- з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури
сибігу найняли, виключно, облизувати зе!поца та тулити найвеличнішого потужного переможного зе!гундоса, до всього, що навіть наригано та насрано.
ніяких інших питань, будь який міністр україни, не вирішує!
але ж гундосого зе!дурника, треба тримати подалі від правди життя.
тому черговий міністр зе!дегенерат, поїхав імітувати бурхливу діяльність.
Сиьіга такий дипломат , як корова -балерина! Зелені утирки все щукають , як здати Україну ворогу і розказати мутрому наріту про це, як про потужну перемогу.
Найстрашніше те, що наше зелене бидло і тут буде співати "оди" цьому зраднику і мега- корупціонеру грінпоцу.
Весь світ збожеволів остаточно, і на жаль, не тільки в Украіні повний мрак і піздец.