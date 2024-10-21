Сибига прибыл с визитом в Турцию: Планирует обсудить "План победы" и интеграцию в НАТО. ФОТО

Глава МИД Андрей Сибига начал рабочий визит в Турцию.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что начались переговоры тет-а-тет с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.





На сайте МИД сообщается, что в Анкаре также запланированы переговоры с министром торговли Омером Болатом.

"В фокусе переговоров будет расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, свобода мореплавания в Черном море и Черноморская безопасность.

Особое внимание переговоров будет уделено Плану победы, представленному Президентом Украины Владимиром Зеленским, интеграции Украины в НАТО и Формуле мира как пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", - говорится в сообщении.

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В Стамбуле Сибига также проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку "SAHA EXPO 2024", где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями

"В ходе визита состоятся важные встречи министра с украинской и крымскотатарской общинами Турции.

Министр посетит Стамбульский университет, где пообщается с преподавателями и студентами кафедры украинского языка и литературы, обсудит возможности расширения академического сотрудничества и поддержки изучения украинского языка в Турции", - подытожили в МИД.

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