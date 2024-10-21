Сибіга прибув із візитом до Туреччини: Планує обговорити "План перемоги" та інтеграцію до НАТО. ФОТО
Глава МЗС Андрій Сибіга розпочав робочий візит до Туреччини.
Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Наразі відомо, що розпочалися переговори тет-а-тет із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
На сайті МЗС повідомляється, що в Анкарі також заплановано переговори із міністром торгівлі Омером Болатом.
"У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства у Чорному морі та Чорноморська безпека.
Особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги, представленому Президентом України Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та Формулі миру як шляху до всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - йдеться в повідомленні.
У Стамбулі Сибіга також проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024", де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями
"У ході візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини.
Міністр відвідає Стамбульський університет, де поспілкується з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури, обговорить можливості розширення академічної співпраці та підтримки вивчення української мови в Туреччині", - підсумували в МЗС.
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А потім Ердоган то все поїде обговорювати з путіним.
Геополітика, пля - не для зелених недоумків.
Робота дипломата - говорити. Якщо треба - навіть з мудаками.
В результаті для НАТО Туреччина більше геморой, ніж користь.
Більш показовою є історія з вступом Туреччині у ЕС - 25 років пихтіли і отримали копняка.
Турки - типовий східний народ - вертять кормою, як вентилятор, традиційно, як і усі східні народності.
- з учасниками та відвідувачами оборонно-промислової виставки "SAHA EXPO 2024"
- з українською та кримськотатарською громадами Туреччини
- з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури
сибігу найняли, виключно, облизувати зе!поца та тулити найвеличнішого потужного переможного зе!гундоса, до всього, що навіть наригано та насрано.
ніяких інших питань, будь який міністр україни, не вирішує!
але ж гундосого зе!дурника, треба тримати подалі від правди життя.
тому черговий міністр зе!дегенерат, поїхав імітувати бурхливу діяльність.
Сиьіга такий дипломат , як корова -балерина! Зелені утирки все щукають , як здати Україну ворогу і розказати мутрому наріту про це, як про потужну перемогу.
Найстрашніше те, що наше зелене бидло і тут буде співати "оди" цьому зраднику і мега- корупціонеру грінпоцу.
Весь світ збожеволів остаточно, і на жаль, не тільки в Украіні повний мрак і піздец.