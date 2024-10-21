Сибіга прибув із візитом до Туреччини: Планує обговорити "План перемоги" та інтеграцію до НАТО. ФОТО

Глава МЗС Андрій Сибіга розпочав робочий візит до Туреччини.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Наразі відомо, що розпочалися переговори тет-а-тет із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.





На сайті МЗС повідомляється, що в Анкарі також заплановано переговори із міністром торгівлі Омером Болатом.

"У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства у Чорному морі та Чорноморська безпека.

Особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги, представленому Президентом України Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та Формулі миру як шляху до всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - йдеться в повідомленні.

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У Стамбулі Сибіга також проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024", де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями

"У ході візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини.

Міністр відвідає Стамбульський університет, де поспілкується з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури, обговорить можливості розширення академічної співпраці та підтримки вивчення української мови в Туреччині", - підсумували в МЗС.

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