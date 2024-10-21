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Сибіга прибув із візитом до Туреччини: Планує обговорити "План перемоги" та інтеграцію до НАТО. ФОТО

Глава МЗС Андрій Сибіга розпочав робочий візит до Туреччини.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Наразі відомо, що розпочалися переговори тет-а-тет із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Глава МЗС Сибіга прибув із візитом до Туреччини
Глава МЗС Сибіга прибув із візитом до Туреччини

На сайті МЗС повідомляється, що в Анкарі також заплановано переговори із міністром торгівлі Омером Болатом.

"У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства у Чорному морі та Чорноморська безпека.

Особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги, представленому Президентом України Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та Формулі миру як шляху до всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війна може вийти за межі України. Ми вже спостерігаємо посилення поляризації, - глава МЗС Туреччини Фідан

У Стамбулі Сибіга також проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024", де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями

"У ході візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини.

Міністр відвідає Стамбульський університет, де поспілкується з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури, обговорить можливості розширення академічної співпраці та підтримки вивчення української мови в Туреччині", - підсумували в МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Туреччини Фідан про посередництво у війні: Переговори тривають на рівні розвідок

Автор: 

Туреччина (3627) Сибіга Андрій (494) Фідан Хакан (61)


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Топ коментарі
+4
З ким обговорити "план перемоги" та інтеграцію до НАТО ? З турками ? Ну-ну.
А потім Ердоган то все поїде обговорювати з путіним.
Геополітика, пля - не для зелених недоумків.
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21.10.2024 11:42 Відповісти
+4
Особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги, представленому Президентом України Володимиром Зеленським

- з учасниками та відвідувачами оборонно-промислової виставки "SAHA EXPO 2024"
- з українською та кримськотатарською громадами Туреччини
- з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури

сибігу найняли, виключно, облизувати зе!поца та тулити найвеличнішого потужного переможного зе!гундоса, до всього, що навіть наригано та насрано.
ніяких інших питань, будь який міністр україни, не вирішує!
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21.10.2024 11:56 Відповісти
+1
зе!шобла, в черговий раз обісралась, по повній.
але ж гундосого зе!дурника, треба тримати подалі від правди життя.
тому черговий міністр зе!дегенерат, поїхав імітувати бурхливу діяльність.
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21.10.2024 11:58 Відповісти
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З ким обговорити "план перемоги" та інтеграцію до НАТО ? З турками ? Ну-ну.
А потім Ердоган то все поїде обговорювати з путіним.
Геополітика, пля - не для зелених недоумків.
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21.10.2024 11:42 Відповісти
Взагалі-то Туреччина - член НАТО. Швеції свого часу багато нервів попсували, поки узгодили вступ.
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21.10.2024 11:48 Відповісти
Але голос в НАТО вони мають, ним і користуються.
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21.10.2024 15:17 Відповісти
Ага, користується - тільки не на користь Україні. Турки рухаються тільки якщо їм вигідно. Але й свою вигоду останнім часом турки не бачать далі свого носа - як тільки маячать гроші - мізки відключаються.
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21.10.2024 15:19 Відповісти
Тут ми вже нічого зробити не можемо, як і з Орбаном.
Робота дипломата - говорити. Якщо треба - навіть з мудаками.
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21.10.2024 15:23 Відповісти
Історія з прийомом Туреччини у НАТО - ще той детектив.
В результаті для НАТО Туреччина більше геморой, ніж користь.
Більш показовою є історія з вступом Туреччині у ЕС - 25 років пихтіли і отримали копняка.
Турки - типовий східний народ - вертять кормою, як вентилятор, традиційно, як і усі східні народності.
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21.10.2024 15:16 Відповісти
Особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги, представленому Президентом України Володимиром Зеленським

- з учасниками та відвідувачами оборонно-промислової виставки "SAHA EXPO 2024"
- з українською та кримськотатарською громадами Туреччини
- з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури

сибігу найняли, виключно, облизувати зе!поца та тулити найвеличнішого потужного переможного зе!гундоса, до всього, що навіть наригано та насрано.
ніяких інших питань, будь який міністр україни, не вирішує!
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21.10.2024 11:56 Відповісти
якось все мутно. та не зрозуміло план чієї перемоги будуть обговорювати?
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21.10.2024 11:49 Відповісти
Коту дєлать нєгуй - він до Туреччни прибуває!
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21.10.2024 11:52 Відповісти
зе!шобла, в черговий раз обісралась, по повній.
але ж гундосого зе!дурника, треба тримати подалі від правди життя.
тому черговий міністр зе!дегенерат, поїхав імітувати бурхливу діяльність.
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21.10.2024 11:58 Відповісти
Потужно.
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21.10.2024 11:57 Відповісти
В Туреччину з дводенним візитом відбуває міністр закордонних справ режиму Зеленського Сибіга . Запущено питання відновлення старого переговорного майданчика з представниками РФ.
Сиьіга такий дипломат , як корова -балерина! Зелені утирки все щукають , як здати Україну ворогу і розказати мутрому наріту про це, як про потужну перемогу.
Найстрашніше те, що наше зелене бидло і тут буде співати "оди" цьому зраднику і мега- корупціонеру грінпоцу.
Весь світ збожеволів остаточно, і на жаль, не тільки в Украіні повний мрак і піздец.
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21.10.2024 12:11 Відповісти
Як там Суджа, вже повернулась в родную говєнь?
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21.10.2024 12:31 Відповісти
 
 