Лікування катаракти. Вплив на якість життя людини

Як починається катаракта?

Катаракта може початися як при народженні дитини так і під час дорослішання підлітка та в процесі життя людини. Розвиток даного захворювання залежить від багатьох факторів та інколи не залежать від самої людини – розповідає медичний директор Британського офтальмологічного центру Жук Андрій Миколайович.

Катаракта може бути як вроджена, так і набута в процесі життя. При вроджених вадах чи аномаліях зір може бути низьким або відсутнім вже з самого народження. При таких випадках надзвичайно важливо уважне ставлення батьків і дорослих до змінених поведінкових реакцій немовля та раннє виявлення характерних симптомів та необхідне звернення в спеціалізовану клініку. При більш повільних змінах кришталика людина може відчувати поступове погіршення якості зору та нерідко не помічає, що одне око бачить гірше від іншого. Серед набутих чинників,які впливають на розвиток катаракта можуть залежати від перенесених захворювань, особливо інфекційного характеру, після хвороби або як ускладнення від основного системного захворювання.

Як швидко розвивається катаракта?

Швидкість розвитку катаракти залежить від кількох факторів, включаючи її тип, вік пацієнта, загальний стан здоров’я та наявність інших захворювань. Загалом, катаракта розвивається поступово, протягом кількох років. Однак у деяких випадках вона може прогресувати швидше, при тривалих використанні медикаментів, зокрема системній гормональній терапії, травматичних пошкодженнях, прогресуванні основного захворювання, як то цукровий діабет, а також прогресування з віком. Лікування катаракти в таких випадках відноситься до ускладнених.

Як зупинити розвиток катаракти?

Щоб точно оцінити прогресування катаракти, важливо регулярно відвідувати лікаря-офтальмолога для перевірки зору та стану кришталика зазначає Андрій Жук. Саме тому важливо не пропустити оптимальний час для безпечного лікування катаракти.

При катаракті важливо дотримуватися певних рекомендацій, щоб не погіршити стан зору і зменшити ризик ускладнень. Ось кілька речей, яких варто уникати. Не ігнорувати симптоми: якщо ви помітили затуманення зору, не варто відкладати візит до офтальмолога.

Що не можна робити при катаракті?

Своєчасна консультація дозволить контролювати стан та обрати правильне лікування катаракти. Не перевтомлювати очі: напружена робота, особливо пов’язана з дрібними деталями або тривалим перебуванням перед екранами, може погіршити стан зору. Рекомендується робити регулярні перерви для відпочинку очей.

Не нехтувати сонцезахисними окулярами: при катаракті очі стають більш чутливими до яскравого світла та ультрафіолетових променів, що може прискорити процес помутніння кришталика.

Не варто зволікати з лікуванням, якщо катаракта значно впливає на зір і заважає виконанню повсякденних завдань, хірургічне лікування - єдиний ефективний метод. Відкладання операції може призвести до ускладнень.

Не використовувати неправильні окуляри або контактні лінзи. Якщо продовжувати користуватися старими засобами корекції зору, це може погіршити ваш комфорт і здоров’я очей.

Не ігнорувати супутні захворювання - хронічні захворювання, такі як цукровий діабет або артеріальна гіпертензія, можуть прискорити розвиток катаракти. Необхідно контролювати ці стани, регулярно приймати призначені лікарем препарати та підтримувати здоровий спосіб життя. Дотримання цих порад допоможе уповільнити розвиток катаракти та зберегти зір на довший час.

Коли потрібно оперувати катаракту?

Рішення про операцію зазвичай приймається разом із лікарем, залежно від кількох факторів:

Погіршення зору: Якщо катаракта заважає вам читати, працювати, водити автомобіль, дивитися телевізор або займатися іншими важливими справами, це сигнал для операції. Погіршення зору, яке не можна скорегувати окулярами, також є важливою причиною. Професійні вимоги: Якщо ваша професія вимагає чіткого зору (наприклад, водій, пілот, хірург або будь-яка інша робота, що вимагає точності), то навіть невеликі зміни в зорі можуть стати приводом для операції. Підвищена чутливість до світла або відблисків: Деякі пацієнти з катарактою відчувають значну чутливість до яскравого світла або бачать відблиски навколо джерел світла, що може ускладнювати нічну їзду або перебування на вулиці вдень. Це також є показанням до операції. Ускладнення катаракти: Якщо катаракта прогресує і може призвести до ускладнень, таких як підвищений внутрішньоочний тиск (глаукома) або запалення, операція стає необхідною для запобігання подальшим проблемам. У деяких випадках катаракта може заважати лікарю проводити діагностику або лікування інших захворювань очей (наприклад, діабетичної ретинопатії або макулодистрофії). У таких випадках видалення катаракти необхідне для подальшого лікування.

Лікування катаракти в клініці Британський офтальмологічний центр

Ми використовуємо індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Операцію з приводу катаракти не потрібно відкладати, якщо вона погіршує якість життя та зір пацієнта. Сучасні технології роблять її безпечною та ефективною операцією з коротким періодом відновлення.

В неускладнених випадках я проводжу операцію до 5 хвилин під крапельною анестезією розповідає провідний хірург клініки – медичний директор, Андрій Жук. В ускладнених випадках ми моделюємо план хірургії та робимо прогноз щодо результатів операції. Пацієнту надважливо дотримуватись рекомендацій лікаря після оперативного втручання, тоді він зможе максимально швидко повернутись до свого звичного способу життя.

Скільки коштує операція видалення катаракти?

Ціни можуть варіюватися залежно від складності випадку, індивідуальних особливостей пацієнта та типу інтраокулярної лінзи і переліку розхідних матеріалів під час операції. Рекомендується отримати точну консультацію у лікаря для визначення повної вартості лікування у кожному конкретному випадку.

Як швидко відновлюється зір після заміни кришталика?

Відновлення зору після операції з заміни кришталика залежить від декількох факторів, але в більшості випадків пацієнти починають помічати покращення зору вже наступного дня після операції.

Чого не можна робити після операції на катаракту?

Рекомендовано уникати фізичних навантажень і тертя ока протягом перших тижнів після операції, носіння захисних окулярів, дотримуватися рекомендацій лікаря щодо застосування крапель та вчасно відвідувати контрольні огляди.

Що буде, якщо не лікувати катаракту?

Якщо не лікувати катаракту, це може призвести до поступового погіршення зору, що зрештою може завершитися повною сліпотою на уражене око. Прогресування катаракти знижує якість життя: зір стає нечітким, мутним, виникає складність у читанні, керуванні автомобілем або виконанні щоденних справ. Через погіршення зору підвищується ризик травм. Без хірургічного втручання катаракта не зникне самостійно. Хірургія з видалення катаракти - єдиний метод, який допомагає відновити зір.