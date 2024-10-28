Лечение катаракты. Воздействие на качество жизни человека

Реклама

Как начинается катаракта?

Катаракта может начаться как при рождении ребенка, так и во время взросления подростка и в процессе жизни человека. Развитие данного заболевания зависит от многих факторов и иногда не зависят от самого человека, – рассказывает медицинский директор Британского офтальмологического центра Жук Андрей Николаевич. Катаракта может быть как врожденной, так и приобретенной в процессе жизни. При врожденных пороках или аномалиях зрение может быть низким или отсутствовать уже с самого рождения. При таких случаях очень важно внимательное отношение родителей и взрослых к измененным поведенческим реакциям младенца и раннее выявление характерных симптомов и необходимое обращение в специализированную клинику. При более медленных изменениях хрусталика человек может испытывать постепенное ухудшение качества зрения и нередко не замечает, что один глаз видит хуже другого. Среди приобретенных факторов, влияющих на развитие катаракты, могут зависеть от перенесенных заболеваний, особенно инфекционного характера, после болезни как осложнение или от основного системного заболевания.

Как быстро развивается катаракта?

Скорость развития катаракты зависит от нескольких факторов, включая ее тип, возраст пациента, состояние здоровья и наличие других заболеваний. В общем, катаракта развивается постепенно, в течение нескольких лет. Однако в некоторых случаях она может прогрессировать быстрее, при длительном использовании медикаментов, в частности системной гормональной терапии, травматических повреждениях, прогрессировании основного заболевания, как сахарный диабет, а также прогрессировании с возрастом. Лечение катаракты в таких случаях относится к осложненным.

Как остановить развитие катаракты?

Чтобы точно оценить прогресс катаракты, важно регулярно посещать врача-офтальмолога для проверки зрения и состояния хрусталика отмечает Андрей Жук. Именно поэтому важно не упустить оптимальное время для безопасного лечения катаракты.

При катаракте важно соблюдать определенные рекомендации, чтобы не ухудшить состояние зрения и уменьшить риск осложнений. Вот несколько вещей, которых следует избегать. Не игнорировать симптомы: если вы заметили затуманивание зрения, не стоит откладывать визит к офтальмологу.

Что нельзя делать при катаракте?

Своевременная консультация позволит контролировать состояние и выбрать правильное лечение катаракты. Не переутомлять глаза: напряженная работа, особенно связанная с мелкими деталями или длительное пребывание перед экранами, может ухудшить состояние зрения. Рекомендуется делать постоянные перерывы для отдыха глаз. Не пренебрегайте солнцезащитными очками: при катаракте глаза становятся более чувствительными к яркому свету и ультрафиолетовым лучам, что может ускорить процесс помутнения хрусталика. Не стоит медлить с лечением, если катаракта оказывает значительное влияние на зрение и мешает выполнению повседневных задач, хирургическое лечение – единственный эффективный метод. Откладывание операции может привести к осложнениям. Не использовать неправильные очки или контактные линзы. Если продолжать пользоваться старыми средствами коррекции зрения, это может усугубить ваш комфорт и здоровье глаз. Не игнорировать сопутствующие заболевания – хронические заболевания, такие как сахарный диабет или артериальная гипертензия, могут ускорить развитие катаракты. Необходимо контролировать эти состояния, регулярно принимать назначенные врачом препараты и поддерживать здоровый образ жизни. Соблюдение этих советов поможет замедлить развитие катаракты и сохранить зрение на более долгое время.

Когда нужно оперировать катаракту?

Решение об операции обычно принимается вместе с врачом в зависимости от нескольких факторов:

Ухудшение зрения: Если катаракта мешает вам читать, работать, водить автомобиль, смотреть телевизор или заниматься другими важными делами, это сигнал для операции. Ухудшение зрения, которое нельзя скорректировать очками, также является важной причиной. Профессиональные требования: Если ваша профессия требует четкого зрения (например, водитель, пилот, хирург или любая другая требующая точности работа), то даже небольшие изменения в зрение могут стать поводом для операции. Повышенная чувствительность к свету или бликам: Некоторые пациенты с катарактой испытывают значительную чувствительность к яркому свету или видят блики вокруг источников света, что может осложнять ночную езду или пребывание на улице днем. Это также показание к операции. Осложнения катаракты: Если катаракта прогрессирует и может привести к осложнениям, таким как повышенное внутриглазное давление (глаукома) или воспаление, операция становится необходимой для предотвращения дальнейших проблем. В некоторых случаях катаракта может мешать врачу проводить диагностику или лечение других заболеваний глаз (например, диабетической ретинопатии или макулодистрофии). В таких случаях удаление катаракты необходимо для дальнейшего лечения.

Лечение катаракты в клинике Британский офтальмологический центр

Мы используем индивидуальный подход к каждому пациенту. Операцию по поводу катаракты не следует откладывать, если она ухудшает качество жизни и зрение пациента. Современные технологии делают ее безопасной и эффективной операцией с коротким периодом обновления. В неосложненных случаях я провожу операцию до 5 минут под капельной анестезией, рассказывает ведущий хирург клиники – медицинский директор, Андрей Жук. В осложненных случаях мы моделируем план хирургии и делаем прогноз по результатам операции. Пациенту важно соблюдать рекомендации врача после оперативного вмешательства, тогда он сможет максимально быстро вернуться к своему привычному образу жизни.

Сколько стоит операция по удалению катаракты?

Цены могут варьироваться в зависимости от сложности случая, индивидуальных особенностей пациента и типа интраокулярной линзы и перечня расходных материалов во время операции. Рекомендуется получить точную консультацию у врача для определения полной стоимости лечения в каждом конкретном случае.

Как быстро восстанавливается зрение после замены хрусталика?

Восстановление зрения после операции по замене хрусталика зависит от нескольких факторов, но в большинстве случаев пациенты начинают замечать улучшение зрения уже на следующий день после операции.

Что нельзя делать после операции на катаракту?

Рекомендуется избегать физических нагрузок и трения глаз в течение первых недель после операции, ношения защитных очков, соблюдать рекомендации врача по применению капель и своевременно посещать контрольные осмотры.

Что будет, если не лечить катаракту?

Если не лечить катаракту, это может привести к постепенному ухудшению зрения, что может в конечном итоге завершиться полной слепотой на пораженный глаз. Прогресс катаракты снижает качество жизни: зрение становится нечетким, мутным, возникает сложность в чтении, управлении автомобилем или выполнении ежедневных дел. Из-за ухудшения зрения повышается риск травм. Без хирургического вмешательства катаракта не исчезнет самостоятельно. Хирургия по удалению катаракты – единственный метод, помогающий восстановить зрение.