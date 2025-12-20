Зеленский о территориях: На сегодняшний день возможна справедливая версия - стоим там, где стоим

Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

"Справедливой версией" в отношении украинских территорий в "мирном соглашении" является остановка войны на линии соприкосновения и в дальнейшем возвращение территории дипломатическим путем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в субботу.

Стоим там, где стоим

"Попробую еще раз объяснить, где мы с этим вопросом. На мой взгляд, на сегодняшний день возможна справедливая версия, стоим там, где стоим. Это контактная линия в любом регионе нашего государства. Пока что так. К дипломатии - это в момент ceasefire или в момент не только прекращения огня, но и в момент окончания войны. То есть россияне, что касается Донбасса, будут стоять на временно оккупированной части наших Донецкой и Луганской областей. И возвращать такие территории мы можем только дипломатическим путем, а мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролирует украинская власть. Это принципиальные вещи", - пояснил Зеленский.

Украина не имеет возможности и желания уходить со своих территорий

Президент подчеркнул, что для украинской стороны важно, "чтобы украинская власть контролировала ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем".

"На мой взгляд, это справедливо. Хотя, если честно, то, что россияне на нашей земле, это в принципе несправедливо. Но это компромиссное на сегодня решение. Россия требует, чтобы украинская армия вышла с территории Донецкой области. Мы объяснили нашим американским коллегам, что Украина не может выходить никак с наших территорий. Возможности и желания такого не вижу. И вижу, что у украинского народа также этого нет", - отметил президент.

Свободная экономическая зона

Он отметил, что американцы хотят постоянно найти какой-то компромисс, и поэтому предложили свободную экономическую зону на этой территории, на которой не может быть тяжелого оружия и войск, но там будут жить люди, будет гражданская власть и полицейские миссии.

"Я объяснил, что не будет так, что мы уходим, а российская армия остается. Наша армия не уходит, потому что мы не верим, что такая свободная экономическая зона будет в безопасности. Уверены, что российская армия захочет в любой момент зайти на нашу территорию. Что она и делала все эти годы агрессии. Поэтому так быть не может. Если вы хотите отвода войск где-либо, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на 5 километров, то и они на 5 километров. Мы на 10, и они на 10. И тогда есть такая зона. Она может называться свободной экономической зоной, или еще каким-то образом называться, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего надо еще дожить", - сказал он.

"Лучший, честный вариант, стоять там, где мы стоим. Меньше компромиссов и меньше диалога. Если же будет подниматься вопрос свободной экономической зоны, то я сказал партнерам, извиняюсь, но это решать будет народ Украины", - добавил Зеленский.

Вопрос территорий