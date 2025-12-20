РУС
1 525

Зеленский о территориях: На сегодняшний день возможна справедливая версия - стоим там, где стоим

Зеленский о территориях
Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

"Справедливой версией" в отношении украинских территорий в "мирном соглашении" является остановка войны на линии соприкосновения и в дальнейшем возвращение территории дипломатическим путем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в субботу.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Стоим там, где стоим

"Попробую еще раз объяснить, где мы с этим вопросом. На мой взгляд, на сегодняшний день возможна справедливая версия, стоим там, где стоим. Это контактная линия в любом регионе нашего государства. Пока что так. К дипломатии - это в момент ceasefire или в момент не только прекращения огня, но и в момент окончания войны. То есть россияне, что касается Донбасса, будут стоять на временно оккупированной части наших Донецкой и Луганской областей. И возвращать такие территории мы можем только дипломатическим путем, а мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролирует украинская власть. Это принципиальные вещи", - пояснил Зеленский.

Читайте также: Трамп считает, что Путин хочет захватить всю Украину, - глава аппарата Белого дома Уайлз

Украина не имеет возможности и желания уходить со своих территорий

Президент подчеркнул, что для украинской стороны важно, "чтобы украинская власть контролировала ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем".

"На мой взгляд, это справедливо. Хотя, если честно, то, что россияне на нашей земле, это в принципе несправедливо. Но это компромиссное на сегодня решение. Россия требует, чтобы украинская армия вышла с территории Донецкой области. Мы объяснили нашим американским коллегам, что Украина не может выходить никак с наших территорий. Возможности и желания такого не вижу. И вижу, что у украинского народа также этого нет", - отметил президент.

Читайте также: Зеленский озвучил компромисс США по Донбассу: Не считаю, что это справедливо

Свободная экономическая зона

Он отметил, что американцы хотят постоянно найти какой-то компромисс, и поэтому предложили свободную экономическую зону на этой территории, на которой не может быть тяжелого оружия и войск, но там будут жить люди, будет гражданская власть и полицейские миссии.

"Я объяснил, что не будет так, что мы уходим, а российская армия остается. Наша армия не уходит, потому что мы не верим, что такая свободная экономическая зона будет в безопасности. Уверены, что российская армия захочет в любой момент зайти на нашу территорию. Что она и делала все эти годы агрессии. Поэтому так быть не может. Если вы хотите отвода войск где-либо, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на 5 километров, то и они на 5 километров. Мы на 10, и они на 10. И тогда есть такая зона. Она может называться свободной экономической зоной, или еще каким-то образом называться, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего надо еще дожить", - сказал он.

Читайте также: Территории, ЗАЭС и деньги на восстановление остаются самыми сложными вопросами переговоров, - Зеленский

"Лучший, честный вариант, стоять там, где мы стоим. Меньше компромиссов и меньше диалога. Если же будет подниматься вопрос свободной экономической зоны, то я сказал партнерам, извиняюсь, но это решать будет народ Украины", - добавил Зеленский.

Топ комментарии
+7
Маленький нюанс, наша "стоїм де стоїмо" сторона рухається
20.12.2025 19:47
+5
20.12.2025 19:50
+4
Геть мудака обкуреного!
20.12.2025 19:45
https://ibb.co/gbrP95CV
20.12.2025 19:40
Коли проти тебе і РФія і Китай , і США - дуже важко тримати обопону .
20.12.2025 19:44
проти Санича всі! Кругом пітараси, один Санич ніпрічьом
20.12.2025 19:55
Та ні ви шо всі навколо нам добра бажають і процвітання.
20.12.2025 19:58
Їм , в Польщі , може і бажають , а нам в Україні , взагалі не смішно ...
20.12.2025 20:05
Ще й Андрій Борисович підвів... І кум чєрнишов.. і бізнес-партнер міндічь
20.12.2025 20:11
Геть мудака обкуреного!
20.12.2025 19:45
Оманська ZеМразота слухняно виконує оманські домовленості
20.12.2025 19:46
Маленький нюанс, наша "стоїм де стоїмо" сторона рухається
20.12.2025 19:47
20.12.2025 19:50
як можна було після цього(і не тільки) голосувати за цю істоту ..поясніть
20.12.2025 20:09
серпень 2014 зеленський в центрі мацкви регоче з окупації нашої землі https://www.facebook.com/watch?v=1419804835941658
20.12.2025 20:13
та слів нема..просто генетична зельона мразота
20.12.2025 20:14
А ми стоїмо чи рухаємося? Куди, цікаво.... ? На Курськ чи на Краснодар?
20.12.2025 19:52
Мінські zeмраzzоті погані були? Ню ню...
20.12.2025 19:55
Отличная идея. Вопрос только где мы будем стоять ещё через год или два.
20.12.2025 20:00
Дотримуйся цього принципу будь-що. Всяке відведення військ - НЕПРИЙНЯТНЕ!
20.12.2025 20:08
Коментаторам - пропонуєте віддати Краматорськ? Слов'янськ? От просто так - взяти і віддати?
А ви знаєте, скільки тут цивільних абсолютно проукраїнських мирних жителів? Декілька сот тисяч.

Перед тим як писати в коментарях якусь ху**ню - подумай, якби мова йшла за передачу підорам саме твого міста. З твоїм будинком чи квартирою. З твоїми спогадами дитинства, усього минулого.
І?
20.12.2025 20:10
1.''я би вмер в не віддав Крим'' - Зеленський.
Чому Зеленський ще живий?

2.Дипломатичним шляхом - з москальським ненажерливим кривавим скаженим звіром, який обпився Української крові - це означає - ніколи.
Значить Зеленський вже домовився з москальськими окупантами на чолі з ******.
Отримав Зєля приватні особисті гарантії власної безпеки - а Україна для Зєлі як і для ***** - другорядне непорозуміння - територія і люди яких потрібно лишень ''доїти''.
А зараз Зєля як актор просто грає роль нібито гаранта і миротворця перед капітуляцією України - яку він з задоволенням з часом підпише.
Тільки - от чи встигне Зєля після капітуляції живим емігрувати з України...
20.12.2025 20:11
а в 2022 где стояли? падло, борька джонсонюк запретил
20.12.2025 20:12
Так тобі кацапи окуповані території вже ніяким шляхом їх не повернуть . Досить вже цих казочок про "кордони 91 року ".
20.12.2025 20:17
ГЕТЬ ВЛАДУ МАРОДЕРІВ НА ЧОЛІ ЗЕ !
20.12.2025 20:17
Точно. Вернём дипломатическим путём. Финляндия ж Карелию вернула. А Япония - Курилы. А мы чем хуже?
20.12.2025 20:24
Нашому Лідору хтось підсунув текст по-дєбільному написаний. Лідор ж не може підписати нові Мінські угоди. Він ж тиждень тому обіцяв
20.12.2025 20:38
«Повернення дипломатичним шляхом»
перекладу на нормальну мову: це означає треба забути ці території де факто бо з кацапами жодна дипломатія не працює
20.12.2025 20:39
А коли дійсно можна було укласти такий мир - Зеленський марив контрнаступами і курськими операціями.
20.12.2025 20:43
Справедливість по Кварталу95 - віддаємо кацапам захоплені ними території.
20.12.2025 20:49
 
 