В Одесі пролунав вибух
У суботу ввечері, 26 жовтня, в Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
О 18:44 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півдня.
Через дві хвилини після цього голова Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що у місті пролунав вибух.
Пізніше він також повідомив про ворожий розвідувальний дрон над Одесою.
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