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Новини Війна
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В Одесі пролунав вибух

В Одесі пролунав вибух

У суботу ввечері, 26 жовтня, в Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 18:44 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півдня.

Через дві хвилини після цього голова Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що у місті пролунав вибух.

Пізніше він також повідомив про ворожий розвідувальний дрон над Одесою.

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Автор: 

вибух (4527) Одеса (5509)


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