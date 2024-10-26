В Одессе раздался взрыв
В субботу вечером, 26 октября, в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В 18:44 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юга.
Через две минуты после этого глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что в городе прогремел взрыв.
Позже он также сообщил о вражеском разведывательном дроне над Одессой.
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