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Новости Война
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В Одессе раздался взрыв

В Одесі пролунав вибух

В субботу вечером, 26 октября, в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 18:44 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юга.

Через две минуты после этого глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что в городе прогремел взрыв.

Позже он также сообщил о вражеском разведывательном дроне над Одессой.

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Автор: 

взрыв (6815) Одесса (7931)


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