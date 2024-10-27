УКР
Ворог ударив по Херсону: загинув чоловік

Загрози прориву російських окупантів на Херсон немає

Війська РФ вчергове атакували Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Херсоні через атаку російського безпілотника загинув місцевий житель.

За словами Прокудіна, окупанти скинули вибухівку з дрона на 71-річного чоловіка. На жаль, він дістав травми, несумісні з життям.

