Враг ударил по Херсону: погиб мужчина

Войска РФ в очередной раз атаковали Херсон.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Херсоне из-за атаки российского беспилотника погиб местный житель.

По словам Прокудина, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 71-летнего мужчину. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью.