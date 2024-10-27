Враг ударил по Херсону: погиб мужчина
Войска РФ в очередной раз атаковали Херсон.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Херсоне из-за атаки российского беспилотника погиб местный житель.
По словам Прокудина, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 71-летнего мужчину. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью.
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Чайка Київ
показать весь комментарий27.10.2024 12:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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