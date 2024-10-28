УКР
Новини
У Сумах попрощались з трьома членами родини Кушнарьових, яких вбили рашисти. ФОТОрепортаж

Анатолій Кушнарьов поховав доньку, дружину та сестру - вони загинули вночі 22 жовтня внаслідок атаки російських безпілотників на Суми. Сам чоловік зазнав поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Аліна Боднар.

"Російський терор - це коли чоловік ховає свою доньку, дружину і сестру… Його рідні убиті 22 жовтня прямим влучанням російського шахеда у їх будинок серед ночі", - йдеться в повідомленні.

Анатолія Кушнарьова сусіди витягли з-під завалів, а його 14-річна донечка Аня, дружина Ірина і сестра Людмила загинули миттєво… 24 жовтня їх поховали…

"Три домовини цивільних - це російський терор. Запускати шахеди по дитячих кімнатах - це російський терор", - написала Боднар.

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року близько 00:02 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником житловий квартал у Сумах. Ворожий шахед  влучив у приватний будинок,

У Сумах попрощались з родиною, яку вбили росіяни
+20
Вічна пам'ять загиблим. Кривава помста вбивцям.
28.10.2024 11:16 Відповісти
+19
Будьте прокляті рашиські варвари.
28.10.2024 11:25 Відповісти
+18
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
28.10.2024 11:13 Відповісти
нестерпно...
28.10.2024 11:13 Відповісти
Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏😢🥀
28.10.2024 17:29 Відповісти
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
28.10.2024 11:13 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим. Кривава помста вбивцям.
28.10.2024 11:16 Відповісти
Будьте прокляті рашиські варвари.
28.10.2024 11:25 Відповісти
Вибачте але це якісь дурнуваті питання. Що особисто він міг зробити проти ракет з каспію чи кацапських агентів з банкової? Хіба що героїчно загинути у посадці
28.10.2024 13:14 Відповісти
28.10.2024 14:53 Відповісти
Гниди кацапські.Горіть вам в пеклі.
28.10.2024 17:00 Відповісти
Вічна пам 'ять нашим громадянам України та щирі співчуттчя
родині загиблих !!
Біль та сльзи .....😪😪😪
28.10.2024 17:03 Відповісти
А це ,чи не родич кушнарьова,якого застрелили на мисливстві на вовка(типу випадково),якщо так - то це любітєлі узького міра,дочекалися....я не сумніваюсь,що родичі...
28.10.2024 17:17 Відповісти
Нажаль дуже мало надії, що покидьки, що це скоїли, понесуть за це відповідальність
28.10.2024 20:06 Відповісти
Треба рашистів завжди проклинати і всі ті сльози їм обійдуться дуже дорогою ціною(хоча ми можемо того і не знати вже)
28.10.2024 20:39 Відповісти
Світла пам'ять невинним загиблим у цій війні росії проти України...
28.10.2024 20:55 Відповісти
 
 