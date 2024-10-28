У Сумах попрощались з трьома членами родини Кушнарьових, яких вбили рашисти. ФОТОрепортаж
Анатолій Кушнарьов поховав доньку, дружину та сестру - вони загинули вночі 22 жовтня внаслідок атаки російських безпілотників на Суми. Сам чоловік зазнав поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Аліна Боднар.
"Російський терор - це коли чоловік ховає свою доньку, дружину і сестру… Його рідні убиті 22 жовтня прямим влучанням російського шахеда у їх будинок серед ночі", - йдеться в повідомленні.
Анатолія Кушнарьова сусіди витягли з-під завалів, а його 14-річна донечка Аня, дружина Ірина і сестра Людмила загинули миттєво… 24 жовтня їх поховали…
"Три домовини цивільних - це російський терор. Запускати шахеди по дитячих кімнатах - це російський терор", - написала Боднар.
Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року близько 00:02 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником житловий квартал у Сумах. Ворожий шахед влучив у приватний будинок,
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
родині загиблих !!
Біль та сльзи .....😪😪😪