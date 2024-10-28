УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6549 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 684 7

Дрони-камікадзе на Донеччині знищили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю $25 мільйонів. ВIДЕО

Воїни 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів двома дронами-камікадзе "Switchblade-600" уразили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю 25 мільйонів доларів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на зенітно-ракетний комплекс опублікований у соцмережах.

Дивіться: Бійці 71 ОЄБр знищили ворожий пункт запуску FPV-дронів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8270) Донецька область (9643) ЗРК (232)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😻

Хлопці, дай Боже здоров'я й наснаги, вдачі!

Валіть мокш, на волостях теж!
показати весь коментар
28.10.2024 22:22 Відповісти
Круто, но у них их около 120 штук на 2024 год
показати весь коментар
28.10.2024 22:28 Відповісти
"ножичков у нас на всех хватит"
показати весь коментар
28.10.2024 22:48 Відповісти
Так це ж уже не перший знищений... Навіть у "сухопутно-корабельній версії" - топили... (на якомусь з кораблів, рік тому...)
показати весь коментар
29.10.2024 06:39 Відповісти
А хіба наші там літають ? Я шось не чув.
показати весь коментар
28.10.2024 22:47 Відповісти
О, світчблейд. Скільки лайна на нього вилили диванні вояки.
показати весь коментар
28.10.2024 22:59 Відповісти
То "лили" на "200-ті"... Писали, що "слабенькі" А цей має значно більшу боєголовку...
показати весь коментар
29.10.2024 06:40 Відповісти
 
 