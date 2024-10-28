Дрони-камікадзе на Донеччині знищили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю $25 мільйонів. ВIДЕО
Воїни 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів двома дронами-камікадзе "Switchblade-600" уразили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю 25 мільйонів доларів на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на зенітно-ракетний комплекс опублікований у соцмережах.
Хлопці, дай Боже здоров'я й наснаги, вдачі!
Валіть мокш, на волостях теж!