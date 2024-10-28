УКР
Бійці 71 ОЄБр знищили ворожий пункт запуску FPV-дронів на Харківщині. ВIДЕО

Воїни 71-ої окремої єгерської бригади у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України у районі Вовчанська на Харківщині рознесли ворожий пункт запуску FPV-дронів. Пілоти українського дрона "Vampire" повністю знищили позицію окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

