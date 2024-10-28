Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили вражеский пункт запуска FPV-дронов на Харьковщине. ВИДЕО
Воины 71-й отдельной егерской бригады в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в районе Волчанска на Харьковщине разнесли вражеский пункт запуска FPV-дронов. Пилоты украинского дрона "Vampire" полностью уничтожили позицию оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
