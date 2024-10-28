РУС
Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили вражеский пункт запуска FPV-дронов на Харьковщине. ВИДЕО

Воины 71-й отдельной егерской бригады в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в районе Волчанска на Харьковщине разнесли вражеский пункт запуска FPV-дронов. Пилоты украинского дрона "Vampire" полностью уничтожили позицию оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Смотрите также: Украинские операторы БпЛА отразили атаку оккупантов дронами с термитной смесью. ВИДЕО

Харьковщина (5577) уничтожение (7951) 71-я отдельная егерская бригада (30)
