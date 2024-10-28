Украинские операторы БпЛА отразили атаку оккупантов дронами с термитной смесью. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают выбивать российские штурмовые группы на фронте с помощью беспилотников полка "Сафари" бригады Национальной полиции "Лють". Впервые бойцы использовали против врага дроны с термитовой смесью.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

Дрон использовали для поджога многоэтажного здания. Хотя этот метод и требует определенного времени для распространения пожара, на этот раз он сделал невозможным пребывание там вражеских солдат.

