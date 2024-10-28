РУС
Украинские операторы БпЛА отразили атаку оккупантов дронами с термитной смесью. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают выбивать российские штурмовые группы на фронте с помощью беспилотников полка "Сафари" бригады Национальной полиции "Лють". Впервые бойцы использовали против врага дроны с термитовой смесью.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

Дрон использовали для поджога многоэтажного здания. Хотя этот метод и требует определенного времени для распространения пожара, на этот раз он сделал невозможным пребывание там вражеских солдат.

+12
цє справжне "Сафарі"
Дякую.
Слава ЗСУ
28.10.2024 20:09 Ответить
+10
Дякую шановні поліціянти. Знищуйте цю кацапську гидоту, яка прийшла на шашу землю вбивати, катувати, гвалтувати і грабувати.
28.10.2024 20:02 Ответить
+7
Свинорилі таргани лізуть і лізуть. Своїх командирів бояться більше ніж наших бійців
28.10.2024 20:21 Ответить
А можна проти кндеровців фосфором зарядити?
28.10.2024 20:08 Ответить
собаки сказали можна!
28.10.2024 22:13 Ответить
Оце наложили кацапорилих.А стояло воно цього,без лади остався,бо цапорилі трупи не забирають,от і казочці кінець.
28.10.2024 20:28 Ответить
атака окупантів дронами. Геніі заголовків.
28.10.2024 22:12 Ответить
Зачем?!!

Заблюривать такую красоту 😏
29.10.2024 00:22 Ответить
на 26 секуде кап знатно бздонул
29.10.2024 16:23 Ответить
 
 