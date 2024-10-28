РУС
Воины 3-й ОШБр ликвидировали российскую пехоту сбросами боеприпасов из дрона на Харьковщине. ВИДЕО

Украинские войска продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали новые кадры прицельных атак защитников по российской пехоте на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Нашли и ударили по скоплению живой силы. Били по одиночным целям," - говорится в сообщении.

армия РФ (20613) ликвидация (4066) 3-я Отдельная штурмовая бригада (484)
Топ комментарии
+17
Яке чудове відео. Авторам цього шедевру велика подяка.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:00 Ответить
+15
показать весь комментарий
28.10.2024 18:56 Ответить
+7
не уявляю що було б без фпв , ці зомбаки просто вже зжерли б нас
показать весь комментарий
28.10.2024 19:13 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 18:56 Ответить
Думали що вони безсмертні Дункани Макклауди.
показать весь комментарий
28.10.2024 18:58 Ответить
Яке чудове відео. Авторам цього шедевру велика подяка.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:00 Ответить
СУПЕР КЛАСНО
показать весь комментарий
28.10.2024 19:05 Ответить
Опять работают с добиванием
показать весь комментарий
28.10.2024 19:05 Ответить
И сколько платят, понятливая ты наша?
показать весь комментарий
29.10.2024 09:54 Ответить
не уявляю що було б без фпв , ці зомбаки просто вже зжерли б нас
показать весь комментарий
28.10.2024 19:13 Ответить
Думаєте ФПВ є тільки у нас? В цю гру грають в обидві сторони. На кацапських ресурсах повно таких же відосів.
Але треба продовжувати, да.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:15 Ответить
Останній кацап в кадрі такий щасливий, все ж таки на концерт йде до Кабзона, а не на коло до кадирівців.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:20 Ответить
Спецоператоры были демилитаризированы и денацифицированы, все как планировал путлер в 2022-м.
показать весь комментарий
29.10.2024 01:40 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 09:27 Ответить
 
 