Воины 3-й ОШБр ликвидировали российскую пехоту сбросами боеприпасов из дрона на Харьковщине. ВИДЕО

Украинские войска продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали новые кадры прицельных атак защитников по российской пехоте на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Нашли и ударили по скоплению живой силы. Били по одиночным целям," - говорится в сообщении.

