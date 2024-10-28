Воины 3-й ОШБр ликвидировали российскую пехоту сбросами боеприпасов из дрона на Харьковщине. ВИДЕО
Украинские войска продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали новые кадры прицельных атак защитников по российской пехоте на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Нашли и ударили по скоплению живой силы. Били по одиночным целям," - говорится в сообщении.
Але треба продовжувати, да.