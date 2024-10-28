Воїни 3 ОШБр ліквідували російську піхоту скидами боєприпасів із дрона на Харківщині. ВIДЕО

Українські війська продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку. Бійці 3-ої окремої штурмової бригади показали нові кадри з прицільних атак захисників по російській піхоті на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Знайшли та вдарили скупчення живої сили. Били по одиночних цілях," - йдеться в повідомлені.

