Воїни 3 ОШБр ліквідували російську піхоту скидами боєприпасів із дрона на Харківщині. ВIДЕО

Українські війська продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку. Бійці 3-ої окремої штурмової бригади показали нові кадри з прицільних атак захисників по російській піхоті на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Знайшли та вдарили скупчення живої сили. Били по одиночних цілях," - йдеться в повідомлені.

Дивіться: Прикордонники знищили кулеметну позицію і гаубицю "Гіацинт-Б" окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18766) ліквідація (4458) 3 Окрема штурмова бригада (496)
Топ коментарі
+17
Яке чудове відео. Авторам цього шедевру велика подяка.
28.10.2024 19:00 Відповісти
+15
28.10.2024 18:56 Відповісти
+7
не уявляю що було б без фпв , ці зомбаки просто вже зжерли б нас
28.10.2024 19:13 Відповісти
28.10.2024 18:56 Відповісти
Думали що вони безсмертні Дункани Макклауди.
28.10.2024 18:58 Відповісти
СУПЕР КЛАСНО
28.10.2024 19:05 Відповісти
Опять работают с добиванием
28.10.2024 19:05 Відповісти
И сколько платят, понятливая ты наша?
29.10.2024 09:54 Відповісти
не уявляю що було б без фпв , ці зомбаки просто вже зжерли б нас
28.10.2024 19:13 Відповісти
Думаєте ФПВ є тільки у нас? В цю гру грають в обидві сторони. На кацапських ресурсах повно таких же відосів.
Але треба продовжувати, да.
28.10.2024 23:15 Відповісти
Останній кацап в кадрі такий щасливий, все ж таки на концерт йде до Кабзона, а не на коло до кадирівців.
28.10.2024 19:20 Відповісти
Спецоператоры были демилитаризированы и денацифицированы, все как планировал путлер в 2022-м.
29.10.2024 01:40 Відповісти
29.10.2024 09:27 Відповісти
 
 