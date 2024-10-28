Прикордонники знищили кулеметну позицію і гаубицю "Гіацинт-Б" окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Розвідувально-ударна група БпЛА прикордонної бригади "Гарт" впродовж доби плідно відпрацювала на Харківщині: було уражено ворожий бліндаж, знищено камеру відеоспостереження окупантів, кулеметну позицію разом з ДШК і гаубицю "Гіацинт-Б".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
цє саме так виглядає бредятина у лісі