Прикордонники знищили кулеметну позицію і гаубицю "Гіацинт-Б" окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Розвідувально-ударна група БпЛА прикордонної бригади "Гарт" впродовж доби плідно відпрацювала на Харківщині: було уражено ворожий бліндаж, знищено камеру відеоспостереження окупантів, кулеметну позицію разом з ДШК і гаубицю "Гіацинт-Б".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼❤️
28.10.2024 18:24 Відповісти
камер відеоспостереження окупантів у лісі на березі ???

цє саме так виглядає бредятина у лісі
28.10.2024 18:24 Відповісти
В принципе идея норм.Сидишь в нычке,осматриваешь окрестности на предмет шухера.
28.10.2024 19:14 Відповісти
Цікаво - а чого удар по гаубиці кумулятивною гранатою від РПГ-7 наносять "ковзом зверху"? Чому не прямо в "маску" гармати? Там "накатник" Його ушкодження перетворює гармату в "шматок металу" ...
29.10.2024 06:35 Відповісти
 
 