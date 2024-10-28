РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7597 посетителей онлайн
Новости Видео Война
3 516 4

Пограничники уничтожили пулеметную позицию и гаубицу "Гиацинт-Б" оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Разведывательно-ударная группа БпЛА пограничной бригады "Гарт" в течение суток плодотворно отработала на Харьковщине: был поражен вражеский блиндаж, уничтожена камера видеонаблюдения оккупантов, пулеметная позиция вместе с ДШК и гаубица "Гиацинт-Б".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: Таврические десантники отбили массированную атаку оккупантов на Кураховском направлении и уничтожили 12 бронемашин. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6856) Харьковщина (5577) уничтожение (7951)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
28.10.2024 18:24 Ответить
камер відеоспостереження окупантів у лісі на березі ???

цє саме так виглядає бредятина у лісі
показать весь комментарий
28.10.2024 18:24 Ответить
В принципе идея норм.Сидишь в нычке,осматриваешь окрестности на предмет шухера.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:14 Ответить
Цікаво - а чого удар по гаубиці кумулятивною гранатою від РПГ-7 наносять "ковзом зверху"? Чому не прямо в "маску" гармати? Там "накатник" Його ушкодження перетворює гармату в "шматок металу" ...
показать весь комментарий
29.10.2024 06:35 Ответить
 
 