Пограничники уничтожили пулеметную позицию и гаубицу "Гиацинт-Б" оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Разведывательно-ударная группа БпЛА пограничной бригады "Гарт" в течение суток плодотворно отработала на Харьковщине: был поражен вражеский блиндаж, уничтожена камера видеонаблюдения оккупантов, пулеметная позиция вместе с ДШК и гаубица "Гиацинт-Б".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
цє саме так виглядає бредятина у лісі