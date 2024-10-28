РУС
Таврические десантники отбили массированную атаку оккупантов на Кураховском направлении и уничтожили 12 бронемашин. ВИДЕО

Россияне пытаются прорвать оборону 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. На этот раз на штурм наших позиций выехало 13 бронемашин с пехотой, 4 танка, боевая машина поддержки танков "Терминатор" и 4 мотоцикла.

"Но вместо штурма оккупанты попали в настоящую смертельную карусель. Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, мины - наши десантники начали "гасить" россиян, как в тире", - сообщили бойцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в итоге воины уничтожили 9 бронемашин, 2 танка, БМПТ "Терминатор" и 4 мотоцикла. Еще две бронемашины были повреждены. 25 оккупантов - были ликвидированы, еще 23 - ранены.

штурм (561) уничтожение (7951) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (203)
Топ комментарии
+14
79-ка як завжди - тіки смерть рашистам. Надія.
показать весь комментарий
28.10.2024 18:26 Ответить
+8
Мочилово.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:09 Ответить
+8
фу... аж пісюнами прожареними москальським завоняло...
показать весь комментарий
28.10.2024 17:12 Ответить
😀
показать весь комментарий
28.10.2024 17:53 Ответить
На 1:02 смішний бородатий півень. Але попри такі відео всеодно знайдуться придурки які будуть говорити, що статистика знищених ********* бреше.
показать весь комментарий
28.10.2024 18:01 Ответить
Молодці
показать весь комментарий
28.10.2024 18:48 Ответить
автопром кацапії на "подъеме"...- всем по самаре...
показать весь комментарий
28.10.2024 18:56 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 19:10 Ответить
Ваня на кой тебе такая идея. Сдох как падла .....не назовут твоей грёбаный фамилией улицу ..не хватит улиц в Мордоре ...био мусор не более..
Родился потерпел и за Путина сдох...
Скрепа...
показать весь комментарий
28.10.2024 21:08 Ответить
Нам нужно наращивать КПД и скорость выпиливания кацапов. Если уничтожать их по 13 тысяч в день, то за 10 лет можно сократить количество орков на 50 миллионов, что для них будет уже ощутимо. Нужно на порядок больше дронов.
показать весь комментарий
29.10.2024 02:02 Ответить
грамотей.а у нас людей хватит на 10 лет?
показать весь комментарий
29.10.2024 11:03 Ответить
Сирожа, если бы ты учился в школе, то знал бы, что такое КПД. Вот если бы я его не упомянул, твой вопрос имел бы смысл, но тебе лучше погуглить, что это и еще раз перечитать мое сообщение, может быть, поймешь сам, при каком условии хватит.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:03 Ответить
шо это он на 35 секунде, на себя натянул??
показать весь комментарий
29.10.2024 09:10 Ответить
До своїх із "наступленья",
Ліз москаль без настроєнья,
Нєудобно - просто жах,
Киші путались в ногах...
показать весь комментарий
29.10.2024 12:38 Ответить
 
 