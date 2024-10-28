Таврические десантники отбили массированную атаку оккупантов на Кураховском направлении и уничтожили 12 бронемашин. ВИДЕО
Россияне пытаются прорвать оборону 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. На этот раз на штурм наших позиций выехало 13 бронемашин с пехотой, 4 танка, боевая машина поддержки танков "Терминатор" и 4 мотоцикла.
"Но вместо штурма оккупанты попали в настоящую смертельную карусель. Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, мины - наши десантники начали "гасить" россиян, как в тире", - сообщили бойцы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в итоге воины уничтожили 9 бронемашин, 2 танка, БМПТ "Терминатор" и 4 мотоцикла. Еще две бронемашины были повреждены. 25 оккупантов - были ликвидированы, еще 23 - ранены.
Топ комментарии
+14 Danger Zone
показать весь комментарий28.10.2024 18:26 Ответить Ссылка
+8 Hulio
показать весь комментарий28.10.2024 17:09 Ответить Ссылка
+8 Oleksandr Boiko
показать весь комментарий28.10.2024 17:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Родился потерпел и за Путина сдох...
Скрепа...
Ліз москаль без настроєнья,
Нєудобно - просто жах,
Киші путались в ногах...