Таврические десантники отбили массированную атаку оккупантов на Кураховском направлении и уничтожили 12 бронемашин. ВИДЕО

Россияне пытаются прорвать оборону 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. На этот раз на штурм наших позиций выехало 13 бронемашин с пехотой, 4 танка, боевая машина поддержки танков "Терминатор" и 4 мотоцикла.

"Но вместо штурма оккупанты попали в настоящую смертельную карусель. Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, мины - наши десантники начали "гасить" россиян, как в тире", - сообщили бойцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в итоге воины уничтожили 9 бронемашин, 2 танка, БМПТ "Терминатор" и 4 мотоцикла. Еще две бронемашины были повреждены. 25 оккупантов - были ликвидированы, еще 23 - ранены.

