Таврійські десантники відбили масовану атаку окупантів на Курахівському напрямку та знищили 12 бронемашин. ВIДЕО

Росіяни намагаються прорвати оборону 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На цей раз на штурм наших позицій виїхало 13 бронемашин з піхотою, 4 танки, бойова машина підтримки танків "Термінатор" та 4 мотоцикли.

"Але замість штурму окупанти потрапили у справжню смертельну карусель. Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, міни - наші десантники почали "гасити" росіян, як в тирі", - повідомили бійці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у підсумку воїни знищили 9 бронемашин, 2 танки, БМПТ "Термінатор" та 4 мотоцикли. Ще дві бронемашини були пошкоджені. 25 окупантів - було ліквідовано, ще 23 - поранено.

