УКР
Таврійські десантники відбили масовану атаку окупантів на Курахівському напрямку та знищили 12 бронемашин. ВIДЕО

Росіяни намагаються прорвати оборону 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На цей раз на штурм наших позицій виїхало 13 бронемашин з піхотою, 4 танки, бойова машина підтримки танків "Термінатор" та 4 мотоцикли.

"Але замість штурму окупанти потрапили у справжню смертельну карусель. Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, міни - наші десантники почали "гасити" росіян, як в тирі", - повідомили бійці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у підсумку воїни знищили 9 бронемашин, 2 танки, БМПТ "Термінатор" та 4 мотоцикли. Ще дві бронемашини були пошкоджені. 25 окупантів - було ліквідовано, ще 23 - поранено.

штурм (273) знищення (8270) 79 окрема десантно-штурмова бригада (207)
Топ коментарі
+14
79-ка як завжди - тіки смерть рашистам. Надія.
28.10.2024 18:26 Відповісти
+8
Мочилово.
28.10.2024 17:09 Відповісти
+8
фу... аж пісюнами прожареними москальським завоняло...
28.10.2024 17:12 Відповісти
😀
28.10.2024 17:53 Відповісти
На 1:02 смішний бородатий півень. Але попри такі відео всеодно знайдуться придурки які будуть говорити, що статистика знищених ********* бреше.
28.10.2024 18:01 Відповісти
Молодці
28.10.2024 18:48 Відповісти
автопром кацапії на "подъеме"...- всем по самаре...
28.10.2024 18:56 Відповісти
28.10.2024 19:10 Відповісти
Ваня на кой тебе такая идея. Сдох как падла .....не назовут твоей грёбаный фамилией улицу ..не хватит улиц в Мордоре ...био мусор не более..
Родился потерпел и за Путина сдох...
Скрепа...
28.10.2024 21:08 Відповісти
Нам нужно наращивать КПД и скорость выпиливания кацапов. Если уничтожать их по 13 тысяч в день, то за 10 лет можно сократить количество орков на 50 миллионов, что для них будет уже ощутимо. Нужно на порядок больше дронов.
29.10.2024 02:02 Відповісти
грамотей.а у нас людей хватит на 10 лет?
29.10.2024 11:03 Відповісти
Сирожа, если бы ты учился в школе, то знал бы, что такое КПД. Вот если бы я его не упомянул, твой вопрос имел бы смысл, но тебе лучше погуглить, что это и еще раз перечитать мое сообщение, может быть, поймешь сам, при каком условии хватит.
29.10.2024 14:03 Відповісти
шо это он на 35 секунде, на себя натянул??
29.10.2024 09:10 Відповісти
До своїх із "наступленья",
Ліз москаль без настроєнья,
Нєудобно - просто жах,
Киші путались в ногах...
29.10.2024 12:38 Відповісти
 
 