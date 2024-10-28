Таврійські десантники відбили масовану атаку окупантів на Курахівському напрямку та знищили 12 бронемашин. ВIДЕО
Росіяни намагаються прорвати оборону 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На цей раз на штурм наших позицій виїхало 13 бронемашин з піхотою, 4 танки, бойова машина підтримки танків "Термінатор" та 4 мотоцикли.
"Але замість штурму окупанти потрапили у справжню смертельну карусель. Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, міни - наші десантники почали "гасити" росіян, як в тирі", - повідомили бійці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у підсумку воїни знищили 9 бронемашин, 2 танки, БМПТ "Термінатор" та 4 мотоцикли. Ще дві бронемашини були пошкоджені. 25 окупантів - було ліквідовано, ще 23 - поранено.
Топ коментарі
+14 Danger Zone
показати весь коментар28.10.2024 18:26 Відповісти Посилання
+8 Hulio
показати весь коментар28.10.2024 17:09 Відповісти Посилання
+8 Oleksandr Boiko
показати весь коментар28.10.2024 17:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Родился потерпел и за Путина сдох...
Скрепа...
Ліз москаль без настроєнья,
Нєудобно - просто жах,
Киші путались в ногах...