УКР
Ворожа вантажівка із боєприпасами розчиняється у повітрі після атаки українського дрона. ВIДЕО

На покровському напрямку оператор дрона-камікадзе знизив російську вантажівку, яка використовувалася окупантами для транспортування боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

боєприпаси (2356) знищення (8270) Донецька область (9643) дрони (5638)
Топ коментарі
+9
Какая разніца?) Головне що з боєкомплектом.
28.10.2024 12:38 Відповісти
+5
Водій вижив?
28.10.2024 12:18 Відповісти
+5
Звичайно машина без людей стояла, хто у своєму розумі сидить в такій машині на передовій. Але це не важливо. Те, що машині лежало полетіло б на голови людям он як розірвало на шматки вантажівку.
28.10.2024 12:42 Відповісти
Так - понизив іі вирви
28.10.2024 12:11 Відповісти
Молодец, только авто уже ранее было подбито иным оператором, т.к авто стоит перекошенное и брошено на перекрёстке
28.10.2024 12:12 Відповісти
Какая разніца?) Головне що з боєкомплектом.
Водій вижив?
вижив. його там не було
28.10.2024 17:45 Відповісти
и он исчезает.
Джокер
28.10.2024 12:35 Відповісти
БК здетонував.
28.10.2024 12:38 Відповісти
Звичайно машина без людей стояла, хто у своєму розумі сидить в такій машині на передовій. Але це не важливо. Те, що машині лежало полетіло б на голови людям он як розірвало на шматки вантажівку.
28.10.2024 12:42 Відповісти
Там ще у дворі щось приховане загорілося.

А якщо в хаті поряд хтось сидів, то їм не позаздриш. Тільки в підвалі могли б сховатися.
28.10.2024 12:44 Відповісти
Мабуть и́нівськи снаряди.
28.10.2024 12:53 Відповісти
Ну от дивився б і дивився!
28.10.2024 17:09 Відповісти
Криши як вітром здуло з усіх будівель села. Тай не тіки криши. Скіки руйнувань та смертей. Жах.
28.10.2024 18:28 Відповісти
 
 