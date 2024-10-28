Ворожа вантажівка із боєприпасами розчиняється у повітрі після атаки українського дрона. ВIДЕО
На покровському напрямку оператор дрона-камікадзе знизив російську вантажівку, яка використовувалася окупантами для транспортування боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
Джокер
А якщо в хаті поряд хтось сидів, то їм не позаздриш. Тільки в підвалі могли б сховатися.