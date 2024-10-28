РУС
12 014 12

Вражеский грузовик с боеприпасами растворяется в воздухе после атаки украинского дрона. ВИДЕО

На покровском направлении оператор дрона-камикадзе подбил российский грузовик, который использовался оккупантами для транспортировки боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

Автор: 

+9
Какая разніца?) Головне що з боєкомплектом.
28.10.2024 12:38 Ответить
+5
Водій вижив?
28.10.2024 12:18 Ответить
+5
Звичайно машина без людей стояла, хто у своєму розумі сидить в такій машині на передовій. Але це не важливо. Те, що машині лежало полетіло б на голови людям он як розірвало на шматки вантажівку.
28.10.2024 12:42 Ответить
Так - понизив іі вирви
28.10.2024 12:11 Ответить
Молодец, только авто уже ранее было подбито иным оператором, т.к авто стоит перекошенное и брошено на перекрёстке
28.10.2024 12:12 Ответить
28.10.2024 12:38 Ответить
28.10.2024 12:18 Ответить
вижив. його там не було
28.10.2024 17:45 Ответить
и он исчезает.
Джокер
28.10.2024 12:35 Ответить
БК здетонував.
28.10.2024 12:38 Ответить
28.10.2024 12:42 Ответить
Там ще у дворі щось приховане загорілося.

А якщо в хаті поряд хтось сидів, то їм не позаздриш. Тільки в підвалі могли б сховатися.
28.10.2024 12:44 Ответить
Мабуть и́нівськи снаряди.
28.10.2024 12:53 Ответить
Ну от дивився б і дивився!
28.10.2024 17:09 Ответить
Криши як вітром здуло з усіх будівель села. Тай не тіки криши. Скіки руйнувань та смертей. Жах.
28.10.2024 18:28 Ответить
 
 