Вражеский грузовик с боеприпасами растворяется в воздухе после атаки украинского дрона. ВИДЕО
На покровском направлении оператор дрона-камикадзе подбил российский грузовик, который использовался оккупантами для транспортировки боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
А якщо в хаті поряд хтось сидів, то їм не позаздриш. Тільки в підвалі могли б сховатися.