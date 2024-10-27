Воины 3 ОШБр дронами-камикадзе атаковали российскую пехоту и уничтожили танки и минометы оккупантов. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают уничтожать россиян и вражескую технику на Харьковщине. В результате атаки украинских бойцов были поражены еще два танка, два миномета и российская пехота в укрытиях.

Видео боевой работы опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

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