Воїни 3 ОШБр дронами-камікадзе атакували російську піхоту і знищили танки і міномети окупантів. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади продовжують нищити росіян та ворожу техніку на Харківщині. В результаті атаки українських бійців було уражено ще два танки, два міномети і російську піхоту в укриттях.

Відео бойової роботи опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

