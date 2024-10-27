Воїни 3 ОШБр дронами-камікадзе атакували російську піхоту і знищили танки і міномети окупантів. ВIДЕО
Воїни 3-ої окремої штурмової бригади продовжують нищити росіян та ворожу техніку на Харківщині. В результаті атаки українських бійців було уражено ще два танки, два міномети і російську піхоту в укриттях.
Відео бойової роботи опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
