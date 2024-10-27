УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5180 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 320 1

Воїни 3 ОШБр дронами-камікадзе атакували російську піхоту і знищили танки і міномети окупантів. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади продовжують нищити росіян та ворожу техніку на Харківщині. В результаті атаки українських бійців було уражено ще два танки, два міномети і російську піхоту в укриттях.

Відео бойової роботи опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 68 ОЄБр скинули боєприпаси на окупанта, через що йому відірвало обидві ноги. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8270) 3 Окрема штурмова бригада (496)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна робота-респект...
показати весь коментар
27.10.2024 16:31 Відповісти
 
 