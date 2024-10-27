УКР
10 161 43

Бійці 68 ОЄБр скинули боєприпаси на окупанта, через що йому відірвало обидві ноги. ВIДЕО

Воїни 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша виявили одного російського загарбника і скинули з дрона на нього боєприпас — через це йому відірвало ноги. Другий же влучний скид ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Автор: 

армія рф (18761) ліквідація (4455) 68 окрема єгерська бригада (88)
Топ коментарі
+19
Нащо було витрачати другий скид?
27.10.2024 14:06 Відповісти
+15
Наші бійці гуманні - добили, а бажано було б, щоб цей кацапура перед смертю, поки конав, подумав своєю лисою довбешкою про сенс "битія" чи вартувало воно цього чи ні.
27.10.2024 14:04 Відповісти
+12
Бо безголові ! Краще його калікою залишити ,щоб рашка виплачувала пенсію ,а ще клоуни витрачають дефіцитні дрони,але чого дивуватись якщо клоун і популіст при владі ,так і такі речі і в армії .
27.10.2024 14:11 Відповісти
Другий же влучний скид ліквідував окупанта

Нє.
Встигаємо помітити перед кінцем, як він поворушився.
27.10.2024 14:02 Відповісти
То може не другий був, а повтор першого... Не буоо сенсу витрачати дрон на того обрубка, і так здохне! Навіть було б краще щоб його свої врятували! Був би гпрним наглядним пособієм та длдаткоаим навантпженням для рашки і родичів та здох би до есь на помийці вбійці з котами за шмат гнилої риби)))
27.10.2024 18:04 Відповісти
Наші бійці гуманні - добили, а бажано було б, щоб цей кацапура перед смертю, поки конав, подумав своєю лисою довбешкою про сенс "битія" чи вартувало воно цього чи ні.
27.10.2024 14:04 Відповісти
Нащо було витрачати другий скид?
27.10.2024 14:06 Відповісти
Бо безголові ! Краще його калікою залишити ,щоб рашка виплачувала пенсію ,а ще клоуни витрачають дефіцитні дрони,але чого дивуватись якщо клоун і популіст при владі ,так і такі речі і в армії .
27.10.2024 14:11 Відповісти
та яка пенсія? він все одно не вижив би з такою втратою крові.. він шось там руками мацав, може автомат шукав, щоб застрелитись.
27.10.2024 14:21 Відповісти
шановний, може ти безголовий? Там нема другого скида.
27.10.2024 17:03 Відповісти
Так мы ж не изверги какие-то..
27.10.2024 14:11 Відповісти
оператор був в стані афекту, тому міг би і третій, і четвертий скид скинути, але товариші зупинили.
27.10.2024 14:28 Відповісти
Та ну нах. У дрона-камикадзе может батареи хватает в одну сторону. Не терять ж6е вхолостую забомбу.
27.10.2024 16:37 Відповісти
може бути і таке, якщо економлять на батареях.
27.10.2024 17:21 Відповісти
де ти там "другий скид побачив"? це буде робочий самовар.
27.10.2024 17:02 Відповісти
Не було ніякого другого скиду. Подивіться на траєкторію дрона і характер спалаху вибуху в обох випадках - один до одного. "Другий" скид - повтор першого.
27.10.2024 18:30 Відповісти
кабздон любить безногих.
27.10.2024 14:10 Відповісти
Йоська любил бурятов,но не исключено что он любит и "самоваров".
27.10.2024 15:18 Відповісти
Та ні , то кобздон запросив обох к собі на концерт в 2025 році ...
27.10.2024 18:41 Відповісти
А нахера было добивать рашиста? Вы же помогли ***** секономить кучу денег и проблем. Я уже не говорю что етот самовар был бы для рашистов на протяжении десятилетий ежедневное наглядное пособие что бывает когда захотел пойти на войну и захватить чужую землю.
27.10.2024 14:16 Відповісти
А если бы по етого рашиста пришли евакуировать то можно было еще пару-тройку орков завалить. А если нет то все равно оно еще пол дня визжало бы и корчилось в кустах деморализируя остальных орков. Короче у наших голова не очень хорошо думает в таком плане
27.10.2024 14:19 Відповісти
это видеоповтор. Роззуй шпакули.
27.10.2024 16:59 Відповісти
Добили зря. Так це була б прикраса рашистських міст, радість для родини орка, насос для рашен-бюджету, нагорода ублюдку та жива агітація за руский мир.
27.10.2024 14:17 Відповісти
зольдат, ноги в руки и додому, (у)родина ждет тебя
27.10.2024 14:21 Відповісти
Так вже немає шо в руки брати, разлєтьєлісь
27.10.2024 14:35 Відповісти
Другий ********* був зайвим.
27.10.2024 14:31 Відповісти
это видеоповтор.
27.10.2024 17:00 Відповісти
Мені цікаво, а ***** повторить метод свого кумира сраліна? Відправить всих кацапсячих калік на Валаам?
27.10.2024 14:33 Відповісти
Шикарный вопрос. Конечно. Скрепы. Могут павтарить. Всех калек дидов отправляли.
27.10.2024 15:07 Відповісти
краще б руки.
27.10.2024 14:34 Відповісти
27.10.2024 14:36 Відповісти
Вот если не добить, то полз бы на Берлин. Добрые наши бойцы, отправили сразу на концерт к кабздону.
27.10.2024 15:03 Відповісти
И сапоги в Ла-Манше помыл бы...
27.10.2024 15:33 Відповісти
Да он полз бы без сапог, улетели же за ногами...ЗЫ... В совковремя , в П.-Камчатском, сбегать за ногами - это когда мухло закончилось, предлагают бичугану сбегать в магазин за выпивоном, типо, "сбегай за ногами", тогда и ему наливали. Даже медальку вытачивали из бронзы и натирали асидолом до золотого блеска. Медалька - "Мастер ЗОЛОТЫЕ НОГИ" вручалась постоянному клиенту, который очень быстро бегал " за ногами".
27.10.2024 16:46 Відповісти
Ещё "танкистов" вспомните)
28.10.2024 01:03 Відповісти
Мені здається, чи таки точно у нього ********* був на фалі вивішений? Мабуть - для більшої точності скидання у густих заростях...
27.10.2024 15:40 Відповісти
в гуманітарних цілях не пожаліли *..........*.
27.10.2024 16:53 Відповісти
Мотросов, ты?!
27.10.2024 17:16 Відповісти
а зачем таких вообще ДОБИВАТЬ ???((( пускай бы подумал бы над своими ошибками перед смертью !!! зачем расходывать эти дроны на пустяки !!! там был полный АЛЕС и шанса выжить ЗИРОУ !!! пацаны занимаются великодушием к врагу , а так победить НЕВОЗМОЖНО !!!!(((
27.10.2024 17:29 Відповісти
пановэ военни , экомте Б/К !!! корейцы уже у порога нашего дома !!!(((
27.10.2024 17:34 Відповісти
Два дрона для г---дона -- забагато .
27.10.2024 18:29 Відповісти
Как же он, теперь, без ножек, до Киева за три дня дойдет?
27.10.2024 20:27 Відповісти
С грунтовыми водами.
28.10.2024 08:12 Відповісти
 
 