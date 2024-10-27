Бійці 68 ОЄБр скинули боєприпаси на окупанта, через що йому відірвало обидві ноги. ВIДЕО

Воїни 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша виявили одного російського загарбника і скинули з дрона на нього боєприпас — через це йому відірвало ноги. Другий же влучний скид ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

