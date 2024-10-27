Бійці 68 ОЄБр скинули боєприпаси на окупанта, через що йому відірвало обидві ноги. ВIДЕО
Воїни 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша виявили одного російського загарбника і скинули з дрона на нього боєприпас — через це йому відірвало ноги. Другий же влучний скид ліквідував окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+19 stanislav vaisman
показати весь коментар27.10.2024 14:06 Відповісти Посилання
+15 Амандрапапупа
показати весь коментар27.10.2024 14:04 Відповісти Посилання
+12 Олександр Радченко #583035
показати весь коментар27.10.2024 14:11 Відповісти Посилання
Нє.
Встигаємо помітити перед кінцем, як він поворушився.